Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 27 août qui valent le détour.

Soccer : Liverpool c. Newcastle

Newcastle est une équipe qui a fait un pas de géant en Premier League l’an dernier en terminant quatrième, quatre points devant le décevant Liverpool. Les «Reds» font justement partie de ces formations à battre, après des années de domination. En deux matchs cette saison, la troupe de Jurgen Klopp a soutiré un verdict nul à Chelsea et a vaincu Bournemouth. Le milieu de terrain Alexis Mac Allister devra s’absenter puisqu’il a écopé d’un carton rouge durant cette rencontre, mais Liverpool ne manque pas de profondeur. Newcastle a perdu son plus récent duel contre Manchester City.

Prédiction : Victoire de Liverpool – 2,90

Baseball : Blue Jays de Toronto c. Guardians de Cleveland

Si les Blue Jays continuent de faire confiance à la recrue Davis Schneider en plus de compter sur un Bo Bichette en forme, la fin de saison pourrait leur sourire. Toronto est à l’écart du portrait des séries éliminatoires et chaque victoire est primordiale. La seule équipe canadienne du baseball majeur a battu les Guardians 8 à 3 samedi et le momentum semble désormais en sa faveur. Schneider a réussi un circuit et un double dans ce match et sa contribution sera essentielle aux succès de l’équipe.

Prédiction : Victoire des Blue Jays de Toronto – 1,50

Football : Rouge et Noir d’Ottawa c. Elks d’Edmonton

Il est toujours difficile de parier en faveur des Elks, qui ne gagnent que très peu dernièrement. Edmonton a signé sa première victoire de la saison la semaine dernière contre les Tiger-Cats de Hamilton, mettant un terme à une séquence de neuf revers. Sauf que le duel contre Ottawa aura lieu au Commonwealth Stadium, le domicile des Elks. À première vue, cela pourrait avoir l’air d’une bonne nouvelle pour les hommes de l’entraîneur-chef Chris Jones, mais ceux-ci ont perdu leurs 22 derniers matchs à la maison, un record peu enviable du sport professionnel nord-américain. Même si le Rouge et Noir (3-7) montre la moins bonne fiche de l’Association de l’Est et qu’il a subi quatre défaites consécutives, les Elks partent avec deux prises contre eux.

Prédiction : Victoire du Rouge et Noir d’Ottawa – 1,95