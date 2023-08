Pools: 5 attaquants qui vont en donner plus

Ils ont connu d’excellentes saisons en 2022-2023, mais tout indique qu’ils peuvent encore s’améliorer.

Voici 5 joueurs selon le magazine Pool Pro qui vont en donner plus cette saison.

Gabriel Vilardi

Nouvellement acquis par les Jets de Winnipeg, l’attaquant aura toutes les chances de produire. La saison dernière à Los Angeles, l’Ontarien commençait à produire à un bon rythme. Il avait conclu la campagne avec 41 points en 63 matchs.

Choix de première ronde en 2017, Vilardi aura la chance d’évoluer avec d’excellents joueurs comme Nikolaj Ehlers, Kyle Connors et Mark Scheifele. Pool Pro croit qu’il sera en mesure de récolter une cinquantaine de points cette saison.

Jake DeBrusk

Malgré de nombreuses demandes d’échange, DeBrusk est toujours un membre des Bruins de Boston.

En 2022-2023, il a connu la meilleure saison de sa carrière avec 50 points en 64 matchs. Les succès de l’Albertain se sont poursuivis en séries avec quatre buts en sept parties. Pool Pro lui prédit 65 points cette année !

Auston Matthews

Oui 40 buts dans la Ligue nationale de hockey c’est beaucoup, mais Matthews a prouvé au cours de sa carrière qu’il pouvait faire mieux.

Avec 60 buts en 2021-2022, l’Américain a tous les atouts pour viser le championnat des pointeurs. Même si le plateau des 60 buts est énorme, gageons qu’il retrouvera sa touche magique cette saison.

Les experts de Pool Pro prédisent 50 filets pour Matthews cette saison.

Jesperi Kotkaniemi

Après une première saison difficile en Caroline, Kotkaniemi a démontré de très belles choses l’an dernier.

Le Finlandais a établi des sommets personnels avec 18 buts et 43 points. L’ancien du CH «semble prêt à prendre plus de responsabilités et amasser les points qui viendront avec», notent les experts de Pool Pro.

Kotkaniemi devrait flirter avec le plateau des 50 points cette saison selon Pool Pro.

Nick Suzuki

Le capitaine du Canadien s’améliore d’année en année. Après une belle récolte de 61 points en 2021-2022, Suzuki a relevé la barre avec 66 points, dont 26 buts, l’an passé.

Avec un Cole Caufield en santé, un Kirby Dach qui connaît bien le système de jeu de Martin St-Louis, tout porte à croire que Suzuki pourra augmenter (encore) sa production.

Pool Pro croit qu’il pourra atteindre le plateau des 70 points cette saison.