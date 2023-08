Pourquoi j'ai quitté l'enseignement et je n'y retournerai jamais

J’ai quitté la profession d’enseignante il y a maintenant presque dix ans et je n’ai aucun regret ni envie d’y retourner.

Fille d’un entrepreneur, j’ai baigné toute ma vie dans les rêves et les projets de mon père. Toutefois, même si on me désignait depuis longtemps comme «l’héritière», je souhaitais plutôt m’investir dans un projet relié à ma passion pour l’éducation et pour les jeunes. C’est pourquoi j’ai fait un baccalauréat en éducation en 2008 et aussitôt entrepris une carrière en enseignement.

Même si je ne m’attendais pas à vivre autant d’insécurité et d’instabilité en début de carrière – j'ai dû faire plusieurs écoles et matières dans la même année, avec un très court délai pour me préparer –, mon expérience en animation m’a permis de m’adapter rapidement et de me démarquer.

Première expérience

Après ma première année, un peu exténuée, j’ai rejoint la Commission scolaire de Montréal et j’ai rapidement décroché mon premier remplacement indéterminé, suivi d’un deuxième et d’un troisième. Chaque fois, j’ai été accueillie par une équipe-école extraordinaire.

J’ai ensuite accédé à un poste permanent dans une école du quartier Saint-Michel et j’y ai rencontré des collègues engagés, dévoués et passionnés. Enseigner dans un milieu défavorisé et multiculturel a été tout un défi pour la jeune fille de Sainte-Adèle que j’étais, mais j’ai adoré l’expérience.

J’étais heureuse d’être enseignante et fière de mon choix de carrière, de faire une différence au quotidien dans la vie de ces petits êtres humains. Motivée et dynamique, je me faisais un devoir de mettre en place des pratiques pédagogiques innovantes et adaptées à mes élèves, et de m’impliquer dans plusieurs projets.

J’ai mis sur pied différentes activités, dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, j’ai donné des formations aux parents pour les aider à soutenir la réussite éducative de leur enfant, j’ai piloté le comité des élèves, entre autres. J’ai aussi eu le privilège de devenir enseignante-associée et d’accueillir de jeunes universitaires dans ma classe, en plus de participer à des codéveloppements au sein de ma commission scolaire et de travailler sur le développement d’outils pédagogiques et d’évaluation et sur le tournage de DVD pédagogiques pour le MEQ.

Départ

Je n’ai pas fait le choix de quitter le milieu scolaire de gaité de cœur. Encore aujourd’hui, presque 10 ans plus tard, je demeure en contact avec certains de mes anciens élèves et collègues qui occupent une place spéciale pour moi.

Par contre, malgré une conviction profonde que j’avais ma place en classe et une grande implication dans plusieurs projets et comités, un manque d’enthousiasme vis-à-vis le monde de l’éducation s’est installé en moi. Le sentiment, trop fréquent, de ne pas avoir la situation en main, le manque de ressources, bien que mes élèves en aient eu grandement besoin, le poids des organisations m’ont amenée à envisager sérieusement à me réorienter.

C’est pourquoi, en juin 2014, alors que j’ai eu l’opportunité de reprendre une entreprise familiale, j’ai choisi de quitter cet emploi dont je rêvais depuis que j’étais toute petite pour me lancer dans la poursuite de nouveaux rêves.

Plusieurs de mes amis travaillant toujours en classe, j’ai malheureusement souvent l’occasion de constater que les choses ne s’améliorent pas, ce qui est franchement inquiétant. Je nous souhaite donc, à nous, les parents d’enfants d’âge scolaire, à nous, les citoyens, qui croyons que l’avenir de notre société passe par l’éducation, que des réflexions et des actions soient prises pour offrir un environnement propice et humain au personnel et aux enfants.

Marilyse Richard-Robert, présidente Edphy international et ancienne enseignante