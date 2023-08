Quand Québec paie le prix du délire migratoire d’Ottawa

On parle beaucoup ces jours-ci de la pénurie d’enseignants, surtout sur l’île de Montréal, alors que s’amorce la rentrée scolaire. Il est bien vu de multiplier les considérations savantes sur l’incapacité à prévoir du gouvernement du Québec, et plus particulièrement, du ministère de l’Éducation.

Mais c’est une immense foutaise. Ces reproches mal orientés reposent sur l’occultation d’une vérité fondamentale: le Québec paie en ce moment le prix de la politique d’immigration délirante du gouvernement canadien.

Écoles

Je résume la chose simplement.

Ottawa ne connaît qu’un seul principe en matière d’immigration: toujours plus.

Toujours plus d’immigration légale, avec son initiative du siècle. Toujours plus d’immigration illégale, avec le détournement du droit d’asile auquel le gouvernement fédéral consent.

Toujours plus d’immigration «temporaire», qui dans les faits, entraîne une modification permanente et en profondeur des grandes villes du Canada et du Québec.

Autrement dit, Ottawa transforme radicalement la structure démographique du Canada.

Cela est à l’origine de la crise du logement qui heurte le Canada – crise à laquelle les idéologues immigrationnistes du gouvernement veulent répondre en accueillant encore plus d’immigrés, qui construiront apparemment les logements qui manquent en ce moment.

Soit ces idéologues sont des imbéciles, soit ils nous prennent pour des cons.

Mais revenons surtout à la crise des services sociaux, comme l’école. Ce sont les provinces qui sont responsables de ces champs de compétence.

Logement

Mais en ce moment, ils sont pris à gérer la révolution démographique canadienne et n’en ont évidemment pas les moyens.

Ottawa, concrètement, pousse sans le moindre sens des responsabilités les écoles au débordement, et les serviteurs d’Ottawa au Québec accusent le gouvernement Legault d’incompétence. C’est le monde à l’envers.

Cela dit, plusieurs s’ouvrent les yeux: l’immigration massive n’est pas une richesse pour le Canada, et les Canadiens comme les Québécois en paient le prix au quotidien.