Québec: un octogénaire est porté disparu

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population pour retrouver un octogénaire disparu depuis samedi après-midi à Québec.

Louis-Georges Fournier, 86 ans, a quitté à pied sa résidence du boulevard Lebourgneuf vers 16h20 et n’a pas été vu depuis. Il souffre de troubles cognitifs et la police a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’homme mesure 5 pieds 4 pouces (164 cm) et pèse 220 livres (100 kg). Il a les cheveux blancs et les yeux bleus.

Au moment de sa disparition, M. Fournier portait un chapeau noir, une veste et des lunettes fumées.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 ou, de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).