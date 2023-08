Québec: un septuagénaire est porté disparu

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l'aide de la population pour retrouver un septuagénaire disparu depuis samedi après-midi.

Marcel Lachance, 74 ans, a quitté sa résidence du boulevard Père-Lelièvre vers 15 h 40 et n’a pas été vu depuis.

Il souffre de troubles cognitifs et pourrait marcher sur de longues distances. Sa famille et la police ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’homme mesure 5 pieds 1 pouce (154 cm) et pèse 176 livres (79 kg). Il a les cheveux gris, les yeux bleus, une barbe blanche et parle lentement.

Au moment de sa disparition, M. Lachance portait un gros chandail carotté bleu et noir, des pantalons noirs et des souliers noirs.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911, ou de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).