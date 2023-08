Marc-André Grondin incarne un patron sans scrupules dans «Richelieu», un film sur l’exploitation des travailleurs étrangers

Marc-André Grondin incarne un patron sans scrupules dans Richelieu, un drame percutant qui décrit la dure réalité d’un groupe de travailleurs étrangers temporaires. « C’est un film important et pertinent », clame l’acteur de 39 ans.

L’histoire de ce premier long métrage du cinéaste Pier-Philippe Chevigny est campée dans une usine de transformation alimentaire qui embauche des travailleurs guatémaltèques. Fraîchement engagée comme traductrice, Ariane (Ariane Castellanos) doit obéir aux directives parfois excessives du jeune patron de l’entreprise, Stéphane (Marc-André Grondin). En se liant d’amitié avec certains travailleurs étrangers, elle se rendra compte que ceux-ci sont victimes d’exploitation.

Les conditions de vie des travailleurs étrangers temporaires ont souvent fait les manchettes au cours des dernières années, en plus d’avoir été récemment abordées dans quelques œuvres de fiction québécoises, comme la série Le temps des framboises (réalisée par Philippe Falardeau) et le film Les oiseaux ivres, d’Ivan Grbovic et Sara Mishara. C’est toutefois la première fois qu’un long métrage décrit cette réalité de façon aussi directe et frontale.

« Pour moi, c’est un film qui critique le capitalisme et la façon dont est bâtie l’industrie agroalimentaire, indique Marc-André Grondin, rencontré plus tôt cette semaine.

« Le film ne se contente pas de critiquer les boss d’usines québécoises qui maltraitent leurs employés, parce qu’il y en a plein qui traitent très bien leurs employés. Pier-Philippe n’est pas tombé dans le piège de faire un film protravailleur seulement.

« Richelieu est plutôt une critique de la façon dont ce système est bâti. Il y a la mégacorporation étrangère qui exploite l’usine québécoise qui, elle, exploite les travailleurs et qui, eux, s’exploitent entre eux. Bref, tout n’est pas noir ou blanc. Je pense que tout le monde a un examen de conscience [à faire] pour se mettre ensemble et améliorer ce système. »

Plus qu’un simple méchant

Même si le personnage de Stéphane est peu aimable, Marc-André Grondin ne le perçoit pas nécessairement comme le vrai méchant du film.

« Stéphane est le méchant sur papier, mais on vient à le comprendre, nuance l’acteur qu’on verra bientôt dans la série IXE-13, sur Club illico.

« Oui, c’est le genre de gars qui était un intimidateur à l’école et qui est devenu boss d’une usine. Mais sa situation est plus complexe qu’on le pense, parce qu’il subit, lui aussi, beaucoup de pression de la part de ses patrons. D’ailleurs, il boite parce que lui aussi, il a fait cette job-là, que ça l’a brisé et qu’il n’a pas envie de retourner faire ça. J’ai perçu une humanité en lui quand j’ai lu le scénario et c’était important pour moi de respecter cela en l’incarnant. »

Richelieu, qui a déjà brillé dans plusieurs festivals locaux (Fantasia, Percéides) et internationaux (Tribeca, à New York), est le fruit d’une dizaine d’années de travail pour Pier-Philippe Chevigny. Son idée de départ était de réaliser un documentaire qui mettrait en lumière les allégations d’abus d’exploitation des travailleurs étrangers.

« Mais en commençant à faire des entrevues avec des gens, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle aucun documentaire n’avait encore été fait, c’est que personne ne voulait en parler devant la caméra », explique-t-il.

« Il y a un genre d’omertà, parce que les gens ont peur des représailles. Je me suis rendu compte que la seule façon de dire la vérité, c’était d’aborder le sujet dans un film de fiction. Ça permettait de protéger l’anonymat des gens à qui on a parlé. »

C’est aussi par souci de réalisme que Chevigny a tourné une grande partie de son film en plans-séquences.

« Je travaille de cette façon pour créer un effet immersif. Je veux que le spectateur ait l’impression d’être présent dans la pièce avec les personnages », conclut le cinéaste.

♦ Le film Richelieu prend l’affiche le 1er septembre.