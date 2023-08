[SONDAGE] La rentrée politique marquée par le stress financier des Québécois

Les élus de l’Assemblée nationale devront trouver des solutions à la crise du coût de la vie pour leur retour au parlement. Tout est au beau fixe dans les intentions de vote des Québécois, qui se préoccupent davantage du prix des aliments et de l’inflation que de n’importe quel autre sujet, révèle le grand sondage de la rentrée Léger–Le Journal.

«L’inflation, les taux d’intérêt, le prix des aliments, c’est le sujet de la rentrée parlementaire. C’est le sujet politique de l’automne prochain», résume le sondeur Jean-Marc Léger, dont la firme a questionné plus de 1000 électeurs, du 18 au 21 août dernier.

Ces trois éléments figurent dans le top 5 des sujets d’actualité les plus abordés cet été, avec la congestion routière et les événements météorologiques extrêmes, comme les feux de forêt.

Sujets de discussion avec vos proches

L’anxiété financière des Québécois, qui est palpable, n’a pas fini de croître, puisque l’effet des taux d’intérêt n’a pas encore frappé ceux qui s’apprêtent à renouveler leur hypothèque.

Malgré l’arrivée d’un nouveau variant, la COVID-19, qui a mis François Legault à l’avant-plan pendant toute la pandémie, est rendue loin dans les préoccupations des Québécois. «Non seulement ça n’existe plus, mais ils ne veulent plus en entendre parler», constate M. Léger. Le potin politique de l’été, la séparation de Justin Trudeau et Sophie Grégoire, n’a pas passionné les Québécois.

Legault toujours aussi populaire, PSPP son plus proche rival

La cote de popularité du premier ministre demeure toujours aussi élevée, alors que le Parti Québécois devient «de plus en plus l’alternative nationale à la CAQ», selon Jean-Marc Léger.

Les caquistes sont largement en avance (37%) et la remontée du PQ semble s’être consolidée à 22%.

Intentions de vote au provincial

Dans la région de Québec, où une élection partielle sera déclenchée dans Jean-Talon, le parti de François Legault obtient seulement deux points d'avance sur celui de Paul St-Pierre Plamondon. «C’est une lutte à deux», note encore une fois M. Léger.

12 % pour QS Avec 36% d’appuis au Québec chez les 18-34 ans, mais seulement 12% dans l’ensemble de l’électorat, Québec solidaire demeure «un parti essentiellement de jeunes», observe M. Léger.

Considérant que les 45 ans sont ceux qui votent le plus lors d’élections complémentaires, ce n’est «pas de bon augure» pour Québec solidaire dans Jean-Talon, croit M. Léger.

L’élection partielle sera aussi une occasion de voir si la CAQ paiera un prix politique pour l’abandon du troisième lien routier. «C’est certain que ça joue en défaveur de la CAQ, mais jusqu’à quel point», se questionne M. Léger.

Le fait que la députée caquiste Joëlle Boutin ait démissionné quelques mois seulement après sa réélection donne une prise de plus à la CAQ, selon M. Léger. «Il ne faudrait pas qu’il y en ait une autre», prévient le sondeur.

Quelle course au PLQ?

La tendance n’est toujours pas plus encourageante pour le Parti libéral du Québec, qui continue sa descente, même chez les non-francophones. Un seul point lui permet de devancer le Parti conservateur d’Éric Duhaime. «C’est un wake-up call pour le Parti libéral», signale Jean-Marc Léger.

On ne trouve pas de «messie» pour sauver le PLQ, remarque le sondeur, en vue de la course à la chefferie à venir.

Le chef intérimaire Marc Tanguay obtient le plus d’appuis auprès des sympathisants libéraux, suivi de loin par Marwah Rizqy. Mais 51% d’entre eux ne savent même pas quoi répondre, lorsqu’on leur demande qui ferait le meilleur chef.

51 % Plus de la moitié des partisans libéraux ne savent même pas quoi répondre, lorsqu’on leur demande qui serait le meilleur chef pour leur parti.

Le prix des aliments, le sujet de l’heure

La façon dont les Québécois ont l’habitude de remplir leur panier d’épicerie s’est considérablement transformée en raison de l’inflation.

Habitudes d'achat à l'épicerie

Avec la livre de beurre à 8$ et le paquet de bacon à 10$, les trois quarts des répondants à notre grand sondage de la rentrée ont cessé d’acheter certains produits, du fait de l’inflation. «C’est énorme», remarque le sondeur Jean-Marc Léger.

Craintes pour ses finances

Plus le temps passe, plus le niveau d’inquiétude financière des Québécois augmente. Signe que la hausse des taux d’intérêt n’a pas encore frappé partout, à peine le tiers des répondants ayant une hypothèque disent que leurs paiements ont augmenté.

Paiements hypothécaires

Non à la relance du nucléaire

La possibilité de relancer la controversée centrale Gentilly-2 et la filière nucléaire au Québec est loin de plaire aux Québécois. Moins du quart des répondants trouvent qu’il s’agit d’une bonne idée.

60% La majorité des Québécois pensent que c'est une mauvaise idée qu’Hydro-Québec produise davantage d’électricité en construisant des centrales nucléaires.

«Même les caquistes s’y opposent», souligne le sondeur Jean-Marc Léger.

En revanche, les parcs éoliens ont la cote. Le niveau d’appui est supérieur à 80% chez les sympathisants de presque tous les partis, sauf chez les conservateurs d’Éric Duhaime (51%).

La construction de petits et de grands barrages obtient aussi la faveur d’une majorité d’électeurs.