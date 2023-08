Taipei: la capitale de Taïwan en 6 coups de cœur

Situé à la pointe nord de Taïwan, la ville de Taipei est bordée par des montagnes couvertes de forêt tropicale. Une destination lointaine et parfaite pour un séjour entre ville et nature. On vous fait découvrir six de nos coups de cœur locaux.

6 choses à ne pas manquer dans la capitale taïwanaise, en Asie:

1. Marchés de jour, marchés de nuit

Vernon Rainei / Unsplash

Dans tous les quartiers de Taipei, il y a des marchés de jour ou de nuit. Celui de Shuanglian est un incontournable. On s’y rend tôt en matinée, alors que les marchands s’activent pour installer leurs étals de fruits, de légumes, de poissons, de viandes et de plats préparés.

Catherine Lefebvre / Agence QMI

Le soir, l’ambiance change complètement. Pour s’aventurer dans les marchés de nuit, ça vaut le coup d’y aller avec une experte comme Gin Lan, guide Like a Friend pour Voyageurs du Monde, un voyagiste spécialisé dans les séjours sur mesure. Originaire de Taipei, elle a grandi à Montréal. Elle parle donc un français impeccable avec un accent familier à nos oreilles! Lors de notre passage, elle nous emmène à New Taipei City, la rive gauche de la capitale taïwanaise, au marché de nuit de Banqiao. On est lundi soir, la soirée la plus tranquille de la semaine, mais c’est plutôt animé dans la rue du marché. On croque dans de délicieux fruits enrobés de sirop de sucre. On craque pour les beignets à la patate douce. Et on savoure avec appétit la palette de boudin et riz collant couverts d’arachides, de coriandre et d’oignons verts.

2. La ville de tous les temples

Ricky lk / Unsplash

À Taipei, il y a des temples partout. Il y a les grands lieux de culte, comme le temple Longshan à la fois bouddhiste, taoïste et même confucianiste. Érigé en 1738 dans Wanhua, l’un des plus anciens quartiers de la ville, il a trépidé à plusieurs reprises à travers les guerres et les tremblements de terre. Malgré les aléas de la vie, ses nombreux fidèles de toutes les confessions en ont toujours pris soin. Il est donc impressionnant de voir à quel point il a toujours fière allure presque 300 ans plus tard!

Il y a aussi de tout petits temples au fond des ruelles et au rez-de-chaussée de petits immeubles à logements. Cela illustre d’ailleurs très bien la douce valse entre traditions et modernité que l’on perçoit dès notre arrivée à Taipei.

3. Gros «wow» pour les baos!

Catherine Lefebvre / Agence QMI

L’influence de la cuisine chinoise à Taïwan est évidente. Les dumplings, les fondues, les soupes aigres piquantes et les crêpes aux oignons verts ne sont que quelques exemples des délices que l’on retrouve au menu des restaurants de la capitale. Bien sûr, une touche singulière est ajoutée aux recettes pour en faire des plats uniques à Taïwan, comme la soupe au gingembre dans les xiao long bao (dumplings). Sans surprise, la cuisine japonaise est aussi bien présente. À la suite de la défaite de la dynastie de Qing face à l’empire japonais, leur présence sur l’île de 1895 à 1945, jusqu’à ce que ces derniers perdent la Seconde Guerre mondiale, a inévitablement influencé la cuisine locale. C’est d’ailleurs toute cette mixité qui fait la particularité de la culture culinaire taïwanaise.

On en a pour tous les goûts et tous les budgets. On peut facilement s’en tirer pour une vingtaine de dollars par couple pour manger un repas généreux, comme au restaurant familial Hao Kung Tao Chin Chi Tan dans le quartier Da’an. Spécialisé dans les dumplings et les baos — pains vapeur —, on se délecte des xiao long bao au porc et aux poireaux, aux légumes, et au crabe. On accompagne le tout de champignons braisés, fondants à souhait, d’escalopes de porc frites et de baos aux porc et oignons verts.

On peut aussi se faire plaisir dans des restaurants plus haut de gamme ou encore, dans la trentaine d’adresses reconnues au Guide Michelin de la métropole.

4. L’heure du thé oolong

Catherine Lefebvre / Agence QMI

En plus d’être une excellente guide Like a Friend, Gin Lan est d’abord et avant tout maître de thé. Avec sa mère Liu Su Ching, elles nous accueillent dans leur jolie boutique et maison de thé, Liu Yu, comprenant notamment une vaste collection de thés oolong, la spécialité locale. Il est vrai que la chaîne de montagnes qui traverse l’île d’un bout à l’autre offre un terroir extraordinaire aux Camellia sinensis pour qu'elles coissent à leur plein potentiel.

«On a aussi un thé très particulier à Taïwan, le dongfang meiren, ce qui se traduit par «beauté orientale , nous explique Gin Lan. Les cicadelles vertes, des insectes endémiques de l’île, se nourrissent de la sève des feuilles de thé. Ça déclenche un mécanisme de défense de la plante, qui produit des composantes phytochimiques, et c’est ce qui procurerait l'arôme distinct de ce thé.»

5. Destination vélo

Thomas Tucker / Unsplash

Taïwan est une destination parfaite pour les adeptes de vélo de route et de montagne. Même à Taipei, il y a de quoi s’amuser sur les pistes cyclables entourant la ville et les montagnes environnantes. Par exemple, on peut rouler tout le long des rivières Tamsui et Keelung, qui contournent une bonne partie de la ville. C’est plat et donc idéal pour une balade à vélo plus ou moins longue.

Les plus aguerris peuvent louer des vélos sur place et s’amuser à faire le tour de Taipei, et même s’aventurer dans les montagnes environnantes. De là-haut, la vue sur la ville est magnifique!

6. Relaxer dans les sources thermales

Catherine Lefebvre / Agence QMI

Étant donné l’emplacement de Taïwan à la frontière des plaques tectoniques eurasienne et de la mer des Philippines, l’île possède l’une des plus grandes concentrations de sources thermales naturelles au monde. Du côté de Beitou, à une quarantaine de minutes de Taipei en voiture ou à une heure en métro, on en profite pour se détendre dans les bains privés, installés dans une petite cabine en bambou. Détente assurée!

Bon à savoir

– Pour s’y rendre, Air Canada offre plusieurs options de vols avec une escale seulement à partir des grandes villes canadiennes en collaboration avec leur partenaire EVA AIR, la compagnie aérienne taïwanaise. aircanada.ca

– Voyageurs de Monde propose différents séjours à Taïwan. Il est aussi possible de les combiner à d’autres destinations en Asie, comme les îles d’Okinawa au Japon, Hong Kong ou Séoul. voyageursdumonde.ca

Derek Liang / Unsplash

Notre collaboratrice était l’invitée de Voyageurs du monde.