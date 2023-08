Transformer des autoroutes en boulevards serait un grand pas pour améliorer notre santé

On ne peut pas remplacer tout le parc automobile du Québec par des voitures électriques. Le ministre Fitzgibbon l’a bien compris du point de vue de la consommation énergétique, comme il l’a démontré dans une déclaration aux médias le 14 août dernier. Mais c’est aussi vrai du point de vue de la qualité de l’air.

En janvier 2023, le Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques (GTCA) a déposé son rapport sur le portrait de la qualité de l’air du secteur Limoilou–Basse-Ville. Il considère que les particules fines font partie des contaminants à réduire prioritairement puisque leurs concentrations ont des effets nuisibles sur notre santé. La Direction de santé publique de la Capitale-Nationale a corroboré cette observation en mars 2023 lors de la présentation du projet Mon environnement, ma santé (MEMS).

Les GES

Questionnée au sujet de l’impact du transport sur la qualité de l’air, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, y est allée d’une affirmation inquiétante: «Le problème, ce n’est pas tant les routes que ce qu’on met dessus. Or, qu’est-ce qu’on fait à la CAQ depuis cinq ans? On met énormément d’argent pour électrifier nos transports, parce que [...] c’est surtout moins de GES qu’on veut.»

Où est l’erreur? La ministre nous parle de GES (gaz à effet de serre), responsables des changements climatiques. Bien qu’il soit tout à fait souhaitable de les réduire, elle a complètement éclipsé le sujet principal de la question, soit les particules fines qui affectent directement notre santé en se faufilant dans nos voies respiratoires, jusque dans notre système cardiovasculaire.

Lorsqu’on parle de particules fines reliées au transport, la très grande majorité d’entre elles proviennent de l’usure des freins, des pneus et de l’asphalte, qui se retrouvent en suspension dans l’air au passage de véhicules, peu importe qu’ils soient électriques ou à essence. La voiture électrique n’est donc pas la solution miracle aux enjeux de la qualité de l’air.

Boulevards urbains

Pour prévenir les 270 décès prématurés par année dus à la pollution de l’air dans la ville de Québec, il est impératif de réduire le nombre de véhicules qui circulent au centre-ville. La vitesse influence également le nombre de particules fines dans l’air: les déplacements plus lents en génèrent moins. Le projet MEMS a d’ailleurs explicitement recommandé la transformation des autoroutes Dufferin-Montmorency et Laurentienne en boulevards urbains comme moyen d’améliorer la qualité de l’air au centre-ville.

La responsabilité de la réduction des particules fines dans l’air de la ville n’incombe pas uniquement aux citoyens à titre individuel, mais doit impérativement être menée par le gouvernement Legault. La transformation des autoroutes Dufferin-Montmorency et Laurentienne en boulevards urbains, aux abords desquels on développera des quartiers bien desservis en transport collectif et actif, doit donc être réalisée rapidement. C’est une question de santé publique.

Etienne Grandmont, député de Taschereau

Sol Zanetti, député de Jean-Lesage