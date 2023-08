Une sortie au mauvais moment pour Lance Stroll en qualifications

Les qualifications en vue du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas ont réservé quelques surprises, mais Lance Stroll n’a pu en profiter suffisamment samedi, lui qui a remis le 11e meilleur temps.

Le Québécois a avoué lui-même qu’il aurait pu faire mieux dans cette séance marquée par une piste mouillée par les intempéries. À la toute fin de Q2, Stroll a fait partie des premiers à terminer leur dernier tour lancé, tandis que d’autres pilotes ont pu profiter d’un tracé plus sec pour s’inviter parmi les 10 premiers.

• À lire aussi: F1: une journée avec un imprévu majeur pour Lance Stroll

• À lire aussi: Lance Stroll incommodé par une infection quelques jours avant le Grand Prix

C’est le cas de Logan Sargeant (Williams), qui a relégué le représentant d’Aston Martin dans les tout derniers instants. Ce dernier a remis un meilleur chrono de 1 min 20,121 s, à 54 centièmes de seconde de l’Américain.

«La voiture était puissante aujourd’hui, alors c’est frustrant pour moi d’avoir raté Q3 par une si petite marge, a avoué Stroll sur le site web de son écurie. Après réflexion, nous sommes sortis juste un peu trop tôt pour mon dernier tour ; la piste s’asséchait rapidement et les pneus ne tenaient pas aussi bien qu’à mon deuxième tour lancé. Je crois tout de même que nous sommes à un bon endroit pour demain.»

Son coéquipier Fernando Alonso a fait bien mieux et partira cinquième sur la grille. Les six premiers – Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Alexander Albon (Williams), Alonso (Aston Martin) et Carlos Sainz (Ferrari) – proviennent d’ailleurs d’écuries différentes, ce qui devrait donner un Grand Prix enlevant à Zandvoort.

En Q3, deux drapeaux rouges ont dû être agités en raison des accidents de Sargeant et de Charles Leclerc (Ferrari). Verstappen, devant ses partisans, a décroché la pole position en 1 :10,567.

«L’AMR23 semble compétitive, et j’ai pu pousser sur ce circuit difficile, ce qui était amusant, a expliqué Stroll. Nous savons que le peloton est extrêmement resserré ici et que les dépassements peuvent être ardus, mais si nous tirons le maximum de nos opportunités durant la course alors je crois que nous pouvons inscrire des points pour l’équipe.»

L’an dernier, le Montréalais a conclu au 10e rang sur cette piste. Il tentera de porter à trois courses sa séquence d’épreuves dans le top 10.