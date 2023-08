Voici la température parfaite pour améliorer votre sommeil

Afin d’améliorer la qualité du sommeil et de réduire les risques d’un accident vasculaire cérébral (AVC), des experts ont confirmé la température parfaite dans la chambre à coucher pour obtenir une bonne nuit de sommeil.

Plusieurs docteurs de Hebrew SeniorLife, une filiale de l’École de médecine de l’Université américaine Harvard, ont observé 50 adultes plus âgés pendant 11 000 nuits de sommeil individuelles.

Selon les résultats de l’étude, rapportés par The New York Post, le sommeil était plus efficace et réparateur chez les personnes âgées quand la température de la chambre variait entre 20 et 25°C. La qualité du sommeil descendait drastiquement quand elle monte au-delà des 25 degrés. Les experts ne recommandent pas non une pièce trop froide, puisque la qualité du sommeil pourrait en être affectée.

Les recherchistes ont aussi évalué la présence d’une autre personne dans la chambre à coucher. Les préférences d’un individu en ce qui concerne la température de la pièce pourraient nuire au sommeil de l’autre, par exemple. D’autres décident carrément de dormir seuls.

«Il y a des avantages pour certains partenaires à dormir séparément», a déclaré à CBS News le Dr Erin Flynn-Evans, consultant auprès de l'American Academy of Sleep Medicine. «Des études montrent que lorsqu'un des partenaires a des troubles du sommeil, ça peut avoir des conséquences négatives sur l'autre partenaire.»

Manger et boire tard dans la nuit, consommer de l'alcool et boire de la caféine en fin de journée sont d’autres habitudes, nommées par les experts, à éviter pour obtenir la meilleure nuit de sommeil possible.