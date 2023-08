Voici les races de chiens les plus populaires en 2023

Dans le cadre de la journée internationale des chiens, l’entreprise Rover vous révèle les races de chiens privilégiées dans les familles canadiennes depuis le début de l’année.

C’est grâce à une étude réalisée avec plus de 1000 participants en juillet 2023 que la compagnie Rover est arrivée avec ces résultats.

Plus de trois propriétaires sur cinq possèdent un chien de race mixte, ce qui en fait la race la plus populaire au Canada. Celui qui obtient la deuxième position est le labrador retriever, et la troisième revient au golden retriever.

Le goldendoodle se retrouve en quatrième position. C'est une race qui monte en popularité depuis les dernières années grâce à leurs poils doux et à leurs personnalités amicales.

Intelligent, protecteur et surtout loyal, c’est le berger allemand qui occupe la cinquième position. Le bouledogue français, le labradoodle et le cockapoo complètent le palmarès de la compagnie Rover.

Bien que le choix de la race reste un facteur important au moment de l’adoption, plus d’un propriétaire sur trois (38 %) affirme qu’ils recherchent beaucoup plus des traits de personnalité, comme la loyauté et la gentillesse, chez un nouvel animal de compagnie. C'est pourquoi ces valeurs sont remarquées chez la majorité des animaux dans le palmarès.

En comparaison, le poméranien, l’épagneul Cavalier King Charles et le samoyède sont les races de chiens les plus privilégiées par les amoureux des chiens dans le monde.

L’étude de Rover a aussi publié des statistiques sur la race de chiens la plus populaire selon les générations. Si la race mixte occupe toujours le sommet du palmarès, la deuxième position est différente pour chacune des générations: