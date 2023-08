12 habitudes faciles à prendre pour faire durer son auto le plus longtemps possible

On a tous envie que notre fière automobile nous accompagne pour des décennies. Mais entre la neige, les trous, le ketchup sur les sièges et les freinages vifs sur la Métropolitaine, elle est exposée à de sacrées conditions.

Notre mécanicienne-chef, qui donne toutes les formations de mécanique automobile aux Affûtés, a répertorié 12 aspects et habitudes à respecter pour faire durer son auto le plus longtemps possible.

1. Nettoyer souvent l’extérieur, pour prévenir l’apparition de la rouille

Avec la pluie et la neige, on se dit souvent que ça ne sert pas à grand-chose de nettoyer son auto. Mais les poussières et débris accélèrent l’apparition de la rouille. Alors, une éponge et un seau d’eau savonneuse sont une très bonne idée, au moins une fois par mois.

2. Attention au sel

Le sel est fort utile pour nous protéger du verglas. Mais il fait mal à nos autos, en particulier aux freins, à la carrosserie et à toute la mécanique sous l’auto. Alors, en hiver, lorsque vous nettoyez votre auto, pensez à nettoyer également le dessous de la voiture et l’intérieur des roues.

3. Traiter vite la rouille

La rouille est une réalité difficile à éviter au Québec. Mais ce qu’on ne sait pas, c’est qu’il est possible de la contrôler sans trop de frais. Les décapants à rouille, qui s’achètent dans toute quincaillerie, arrêtent la progression de la rouille et permettent d’attendre la saison propice pour faire des réparations.

Photo fournie par Les Affûtés

4. Changer l’huile régulièrement

Un conseil classique, mais qu’on oublie trop souvent. L’huile c’est ce qui fait bien fonctionner un moteur. Alors vérifiez son niveau tous les deux pleins et changez la régulièrement.

5. Changer son filtre à air

Faire durer son auto, c’est aussi faire durer son conducteur ! On oublie trop souvent la qualité de l’air intérieur et le filtre à air a une importance capitale pour cela.

6. Laisser le moteur se réchauffer

On veut trop souvent partir immédiatement, surtout en hiver. Mais en donnant quelques minutes au moteur pour se réchauffer, vous lui accordez quelques années de vie en plus.

7. Éviter les sous et surrégimes

Toujours pour épargner ce pauvre moteur, évitez les montées dans les aigus en appuyant trop fort sur l’accélérateur !

8. Veiller à ne pas trop charger l’auto

Une automobile est pratique pour transporter des charges, mais une charge trop lourde va rapidement endommager toute la structure. Évitez donc les meubles et barres métalliques, louez une remorque !

9. Garder des pneus gonflés

Vérifier la pression des pneus au moins une fois par mois permet d’être beaucoup plus en sécurité et d’éviter des soucis de direction et de roues.

10. Vérifier l’alignement

L’alignement est important pour l’usure des pneus et la sécurité. Quand vous changez vos pneus hiver, c’est une bonne idée de vérifier l’alignement.

11. Entretenir les freins

Vous entendez un sifflement ? Allez vite changer vos plaquettes avant que cela n'endommage vos disques et vos roues !

12. Ne pas retarder les entretiens du moteur et les réparations à faire

Les entretiens réguliers tombent parfois au mauvais moment. Néanmoins, ne les remettez pas à plus tard, car un bris coûte beaucoup plus cher qu’un entretien préventif.

Avec tout ça, longue vie à votre auto !