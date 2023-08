Boissons non alcoolisées: de plus en plus de choix

L’espace occupé par les prêts-à-boire ne cesse de prendre de l’expansion. Les variétés de boissons non alcoolisées sont plus nombreuses que jamais et reflètent les dernières tendances en alimentation. Tour d’horizon des nouveautés sur le marché !

Les infusions

Les sachets pyramidaux d’infusions à froid Urbanithé ont la cote. Il suffit d’infuser quelques minutes dans une bouteille d’eau pour aromatiser son eau naturellement, sans sucre ni édulcorant.

Healthtea offre de son côté des prêts-à-boire biologiques à base d’infusions d’herbes (menthe poivrée, pissenlit, camomille, ortie, romarin), de jus de citron et de sirop d’érable. Elles sont offertes en version pétillante ou non. Chaque canette de 355 ml ne contient que 35 calories et 8 g de sucres.

Les infusions öZER font beaucoup jaser, notamment par l’histoire de sa fondatrice, Pascale, qui a vaincu ses dépendances pour se lancer en entrepreneuriat. öZER, c’est quatre infusions pour quatre moments de la journée. Le matin c’est le ginseng et l’orange qu’on met de l’avant, le midi c’est le yerba mate et le thé vert, l’après-midi c’est le ginkgo biloba et le persil et le soir, la camomille et le jus de cerises.

Les boissons vitaminées

A-t-on besoin d’une boisson avec des vitamines ? Pas si l’on a une alimentation variée riche en végétaux. Pourtant, la variété des eaux vitaminées est importante.

Nouveau joueur, la boisson Last Call, qui apporte 160 % des besoins en vitamine C, 6670 % en B1, 4610 % en B2, 2230 % en B6 et 15 000 % en B12. Elle contient aussi de l’érythritol et du sucralose. Bref, beaucoup trop de tout pour la recommander.

La boisson ROAR s’inscrit dans la même tendance, mais au moins elle ne dépasse pas les besoins en vitamines.

Les boissons avec électrolytes

Les boissons pour sportifs se réinventent. La plupart des nouveautés ne conviennent pas aux sportifs qui, au-delà d’une heure de sport, nécessitent des glucides (6-8 %) et des électrolytes (500-700 mg de sodium et de 75 à 200 mg de potassium).

Le nouveau Gatorade Fit est un exemple de nouvelle tendance au rayon des boissons d’hydratation. On y vante les ingrédients naturels, dont le sel de mer... et le stévia ! Il s’agit plus d’une eau aromatisée vitaminée (vitamine A, vitamines du complexe B et vitamine C) avec électrolytes (230 mg de sodium et 75 mg de potassium) que d’une eau pour les sports d’endurance considérant la faiblesse en glucides (3 g).

Bio Steel est aussi une boisson pour sportifs sucrée au stévia donc qui n’apporte qu’un gramme de glucides. Elle contient 230 mg de sodium et 225 mg de potassium.

Prime hydratation, la boisson en vogue à base d’eau de coco, fait toujours fureur. Chaque bouteille apporte 20 calories, 700 mg de potassium et 5 mg de sodium. Enrichie en vitamines B6 et B12, elle comble 200 % des besoins. Elle est sucrée avec un édulcorant, le sucralose. Elle ne convient pas plus aux sportifs d’endurance.

L’eau de coco

Pétillante ou non, l’eau de coco est souvent consommée chez les sportifs. Elle contient naturellement du potassium, mais pas suffisamment de sodium pour les sports d’endurance.

L’eau d’érable

Maple 3 propose une eau d’érable pétillante qui apporte naturellement 8 g de sucres par portion de 355 ml. Elle n’apporte que 35 calories et est certifiée bio. Il s’agit de la sève d’érable qui a été stérilisée.

Les boissons énergisantes

Après le retrait de la boisson énergisante Prime en juillet dernier, d’autres défendent leur place au rayon des boissons énergie. Elles apportent de la caféine et/ou du guarana. Rappelons que, selon la législation canadienne, les boissons énergisantes ne peuvent contenir plus de 180 mg de caféine par unité. Elles ne sont pas conseillées aux enfants, femmes enceintes et allaitantes, et on suggère de ne pas les combiner à l’alcool. Les personnes sensibles à la caféine devraient aussi s’abstenir d’en consommer.

Les boissons énergisantes de type Monster (avec 160 mg de caféine et beaucoup de sucres) ne sont pas recommandables. Une des options apporte, par portion de 473 ml, 200 calories et 49 g de sucres, soit l’équivalent de 12 c. à thé de sucre. Chaque bouteille contient aussi 590 % de l’apport recommandé en vitamine B12 et près de 200 % en B2 et B6.

Du côté de Rockstar, une nouveauté à base de guarana, taurine et ginseng, elle apporte 270 calories et 65 g de sucre, soit 15 c. à thé de sucre, tout en dépassant largement l’apport journalier recommandé en plusieurs vitamines.

Le yerba mate s’inscrit dans cette tendance de boissons énergisantes plus naturelles. Originaire d’Amérique du Sud, le yerba mate est une plante qui rappelle le théier dont on consomme l’infusion.

L’entreprise Guru l’exploite comme plein de nouvelles entreprises. La boisson Guru apporte 142 mg de caféine et est sucrée au stévia.

Perrier n’échappe pas à la tendance avec son Perrier Energize à base de yerba mate et caféine. Chaque canette de 330 ml apporte 7 g de sucres et 120 mg de caféine.

L’entreprise québécoise Mate Libre propose des petites canettes de 250 ml qui apportent 11 g de sucres et 50 mg de caféine. Elle est biologique et équitable.

Mateina est une autre entreprise d’ici. Chaque canette de 355 ml apporte 9 g de sucres et 45 calories. Elle est certifiée biologique et contient 130 mg de caféine.

Mana est une entreprise montréalaise qui propose un yerba mate bio infusé à froid qui apporte 60 calories et 14 g de sucres. Chaque bouteille apporte 120 mg de caféine. On y retrouve une note disant de ne pas consommer plus de trois canettes par jour.

Nouveau sur le marché, Ooya innove avec une infusion biologique stimulante à base de guayusa (une cousine du yerba mate) qui apporte 90 mg de caféine par canette de 250 ml, 70 calories et 15 g de sucres. On précise de ne pas combiner avec de l’alcool et de ne pas dépasser deux canettes par jour.

L’eau beauté

Les boissons avec collagène font fureur en Asie. La tendance a gagné l’Amérique. Flow, notamment, propose une eau de source infusée avec 10 g de collagène bovin. Surprise, on y trouve les mentions keto, paléo et sans gluten, des logos un peu inutiles ici, mais qui sont des outils marketing au point de vente. Au moins, il y a absence de sucre et d’édulcorants.

Le nouveau thé glacé

Toro Matcha innove avec une boisson pétillante au matcha. Sans sucre ni édulcorant, elle contient du matcha japonais biologique.

Genuine Tea propose un thé glace pétillante avec thé du Sri Lanka et curcuma. Il n’apporte que 3 g de sucres (il est sucré au jus de pêche). Un bon choix !

Le curcuma se retrouve aussi dans la limonade Botanica qui apporte 2400 mg de curcuma par portion. Il est sucré au fruit du moine et contient aussi du poivre pour maximiser l’absorption de la curcumine (composante active du curcuma).

Le prêt-à-boire pour son intestin

Le microbiote étant le sujet de l’heure en nutrition, pas étonnant que les boissons avec probiotiques, prébiotiques ou les deux sont en constante croissance.

C’est le cas de Cove (pro et prébiotique), de Thirsty Buddha (avec inuline, une fibre prébiotique et 2 édulcorants : le fruit du moine et le stévia). Cette dernière apporte 7 g de fibres. Le soda probiotique The Secret Nature of Fruit, quant à lui, précise la teneur en probiotiques, soit 2 milliards par portion. La souche utilisée pourrait réduire les ballonnements (Bacillus coagulans MTCC 5856). Il apporte aussi de la caféine et du stévia.

Quant à Loop, le dernier-né, cette boisson pétillante à base de kéfir apporte 12 g de sucres par canette de 355 ml.

Toujours à la mode, le kombucha est une boisson de thé fermenté. Plusieurs nouveaux joueurs sont entrés sur le marché depuis quelques années. Plusieurs sont biologiques et proposent des saveurs originales

