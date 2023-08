Britney Spears rencontre Disney dans la comédie musicale «Once Upon a One More Time»

NEW YORK | Cendrillon, Blanche-Neige, Raiponce et compagnie en ont assez d’être à la merci de leur prince charmant. Et c’est au son des succès de Britney Spears qu’elles vivent aujourd’hui leur éveil féministe dans Once Upon a One More Time, une nouvelle comédie musicale pétillante et irrésistible présentée sur Broadway.

Rien ne va plus au pays des merveilles. Les princesses de Disney – les plus connues des générations présentes et passées – aspirent désormais à plus, lassées d’être réduites à leurs simples fonctions de demoiselles en détresse.

Se réunissant chaque semaine pour ressasser leurs contes respectifs, Ariel, Aurore, Blanche-Neige, Cendrillon, Raiponce et la Princesse au petit pois décident finalement de mener une rébellion, défiant l’ordre établi pour s’émanciper et s’affranchir des clichés usuels dont elles sont prisonnières depuis trop longtemps. Le prince charmant n’a qu’à bien se ternir. Et la méchante belle-mère aussi.

Matthew Murphy

Des contes modernisés

Once Upon a One More Time se plaît donc à réécrire les contes de fées classiques en leur donnant une nouvelle tournure, cette fois-ci résolument plus moderne et féministe. Et ça fonctionne franchement bien, puisqu’on insuffle une bonne dose d’humour à ces récits éculés et, avouons-le, souvent réducteurs à l’endroit des femmes.

Si l’intrigue se veut ténue par moments – notamment dans son deuxième acte – elle demeure divertissante et, surtout, jamais ennuyante grâce aux titres du répertoire de Britney Spears autour desquels elle s’articule.

Les princesses chantent en effet leur désarroi sur Lucky, puis leur résilience sur Stronger. La méchante belle-mère, elle, s’époumone sur Toxic, tandis que le prince charmant, irréductible séducteur, fait de Oops!... I Did It Again son cri de ralliement. Tout ça, enrobé de chorégraphies spectaculaires rodées au quart de tour et d’une quantité impressionnante de paillettes bien scintillantes.

On s’étonne même de voir l’aise avec laquelle l’auteur Jon Hartmere a réussi à imbriquer les plus grands succès de Britney Spears dans sa trame narrative en ne changeant au passage que quelques paroles ici et là. C’est fluide, cohérent et fichûment bien ficelé, tout comme l’était Mamma Mia!, succès de Broadway ayant appliqué la même formule au répertoire d’ABBA.

Matthew Murphy

Le rideau tombe

Il faut toutefois faire vite pour découvrir Once Upon a One More Time sur les planches de Broadway: le spectacle quittera l’affiche le 3 septembre, soit un peu plus de trois mois après son arrivée au Marquis Theater de New York. Eh oui, même l’incroyable force gravitationnelle du répertoire de Britney Spears n’aura pas réussi à faire courir les foules.

Une situation qu’on s’explique particulièrement mal tant il y a du talent sur la scène de Once Upon a More Time. Justin Guarini, finaliste de la toute première édition d’American Idol, brille particulièrement fort en prince charmant, tandis que Briga Heelan incarne une Cendrillon pleine de candeur et de verve, sans oublier la fabuleuse Jennifer Simard, absolument irréprochable dans la peau d’une hilarante marâtre.

Matthew Murphy

Il y a tout de même une lueur d’espoir pour les fans de la chanteuse. Britney Spears et Sony Pictures ont en effet acquis les droits de la comédie musicale en vue d’une éventuelle – et hypothétique? – adaptation cinématographique lors de son annonce, en 2019. Rien ne s’est toutefois concrétisé depuis.

En attendant, la production de Once Upon a One More Time a récemment évoqué des plans de tournée nord-américaine et de moutures internationales, sans toutefois en préciser l’échéancier. Espérons que celles-ci permettront au spectacle de donner raison au vieil adage selon lequel nul n’est prophète en son pays...