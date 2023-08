Ça veut dire quoi atteindre la sagesse?

J’aimerais m’exprimer sur ce que représente pour moi « la vieillesse ». Je commencerai par citer une connaissance qui m’a dit tout bonnement un jour qu’à l’âge qu’elle avait, elle se donnait le droit de « faire juste les choses auxquelles elle tenait ».

Si elle en était rendue à pouvoir ainsi sans complexe faire ses choix en fonction de ce qu’elle voulait vraiment, ça voulait dire pour moi qu’elle avait acquis une pleine confiance en elle-même. C’est toute la différence entre survivre et vivre, puisque survivre sous-entend qu’on doit tout accepter de la vie, tout laisser faire, tout endurer tout le temps.

Alors que quand on fait le choix d’être soi-même, de se respecter dans toutes nos valeurs, c’est à ce moment seulement qu’on atteint sa pleine liberté, laquelle nous permet de faire les choses uniquement dans le sens de nos aspirations les plus profondes.

Je ne prétendrai pas que c’est toujours facile à faire, et c’est dans cette absence de facilité que réside l’obligation qui nous incombe de déployer les efforts nécessaires pour parvenir au but. Ça prend le temps pour le faire, une sacrée bonne dose de volonté, et avant tout le courage de s’y mettre.

Sur ce, merci Louise de m’avoir lu ! Je crois que votre expérience nous aide à jeter une autre lumière sur des situations que nous vivons tous, mais que nous abordons de manière différente les uns des autres. Vos bons conseils sont appréciés.

Un lecteur assidu

Oui j’ai une certaine expérience, mais je m’enrichis également de tous les récits de vie personnelle que chacun et chacune d’entre vous a la générosité de me partager. Se connecter à soi-même pour s’aimer, c’est l’histoire d’une vie. Et comme le disait le grand Montaigne « Quand bien même nous pourrions être savants du savoir d’autrui, au moins sages ne pouvons-nous être que de notre propre sagesse. » De là l’importance d’écouter les personnes âgées qui ont eu le courage de faire ce travail pour en récolter les fruits. Ce qui doit être le cas de votre connaissance.