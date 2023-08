Voici un album «touchant» pour le groupe Comment Debord

Ce sont de sympathiques musiciens, qui ont entre 29 et 35 ans et sont liés par un fort penchant pour la musique et le bon temps passé entre amis. La formation Comment Debord dévoilera son second album, Monde autour, le 1er septembre prochain. Le Journal a posé 7 questions à quatre d’entre eux.

D’où vient votre nom, et êtes-vous tannés de répondre à cette question ?

(rires) « Oui, ça commence, lance en riant Rémi Gauvin, l’auteur des chansons du groupe. En fait, au départ, on s’appelait en blague Phénix Leclerc, mais ce n’était pas tout le monde qui comprenait l’allusion. Lorsqu’on a voulu participer à un concours, on s’est demandé : on va s’appeler comment debord ? Et voilà ! »

Quelles seraient la ou les chansons qui vous représentent le plus, de votre premier album éponyme de 2020 et du prochain opus à venir ?

« La pièce Blood pareil, qui est sortie récemment, représente bien l’aspect “grosse gang de musiciens qui aiment danser et être en groupe”. Cela a manqué à tous pendant la pandémie : se retrouver entre amis. Elle évoque aussi un projet commun, de groupe, de société et agit comme ciment social », expliquent-ils.

« Travailleur autonome, sur le premier album, va puiser dans le côté folk, indie et nostalgique du band. C’est un peu introspectif, ça parle de l’amitié, de l’enfance et de notre travail. Le temps qui passe, l’atteinte du bonheur, la quête universelle. En spectacle, on est bien émus de la chanter ensemble », ajoute le batteur, Olivier Cousineau.

Décrivez-moi Monde autour en quelques mots.

« Il est plus posé et plus mature que le premier album, moins réfléchi, avec différentes influences folk, country rock et indie. Il est plus dansant et je pense que c’est un disque rassembleur qui parle de vivre ensemble, de santé mentale, d’anxiété, de la pandémie », explique Rémi Gauvin.

« On peut parler de socialisme du discours, le socialisme par la musique, le liant social », ajoute Étienne Dextraze-Monast (basse et voix). « C’est un projet créatif commun qui nous ressemble dans le langage, la poésie du quotidien et le fait d’être Montréalais, comme dans l’extrait Veux veux pas ; on utilise des expressions et des jeux de mots bien québécois. »

Pourquoi devrait-on écouter du Comment Debord ?

« Ça fait du bien, ça s’écoute bien dans une cuisine, autant en préparant le repas qu’en tassant la table pour danser », dit Rémi. « C’est de la musique facile qui te rend heureux », poursuit la guitariste (électrique) Karolane Carbonneau.

Vos préoccupations ou sujets de prédilection pour l’écriture de ce nouvel album ?

« Le temps qui passe, l’amour, l’amitié, la parentalité ; il y a une toune pour ma mère », raconte Rémi. « Ce sont des thèmes musicaux qui font danser, qui sont rassembleurs. Ce sont souvent des idées de vibe (d’ambiance), ajoute Étienne. La création en groupe, c’est difficile que ce soit toujours dans le plaisir. On a des idées divergentes, ce qui fait aussi qu’on est riches de toutes ces idées. »

Ce qui vous rend le plus fiers de ce nouvel opus et de votre parcours jusqu’ici ?

« Le son global de l’album, lance Étienne. La magie sonore de notre réalisateur Warren C. Spicer (Plants and Animals). On a toute l’expérience de live en plus, on a fait beaucoup de spectacles et notre relation musicale s’est développée. C’est plus instinctif, et c’est un disque touchant », explique Rémi. « Il y a une recherche plus approfondie dans les tons », estime Karolane.

Quels sont vos projets à venir ? Vos rêves ?

« Assurément une tournée au Québec avec des spectacles éparpillés dans l’année », lancent-ils. « Nos rêves ? Tourner en Europe, ajoute Rémi. On a déjà fait un show en France et cela a été bien reçu. » « Pour cela, se trouver une équipe en Europe serait l’idéal », poursuit Étienne.

♦ Comment Debord fera sa rentrée montréalaise au Club Soda le 3 novembre prochain dans le cadre de Coup de cœur francophone. L’album Monde autour sera offert sur toutes les plateformes dès le 1er septembre.