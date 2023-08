Comment favoriser l’être plutôt que le paraître?

Je lisais ce matin dans votre chronique la lettre d’une maman qui vous demandait conseil à propos de son adolescente qui n’aimait pas ses rondeurs et qui souhaitait trouver le régime idéal pour sa fille. Je fais face à un problème différent avec la mienne, mais qui me pose le même genre de cas de conscience qu’elle.

Ma fille de 16 ans n’aime pas l’image qu’elle projette et souhaiterait que je lui accorde un gros budget pour procéder à certaines transformations. Ce que son père et moi nous refusons de faire. D’abord par manque de fonds, mais surtout parce qu’on considère qu’elle est plus jolie qu’elle ne se voit elle-même.

Comme je l’ai surprise à modifier son image sur les réseaux sociaux, je me demande si on a tort de s’entêter à lui faire valoir ce qu’il y a de bien en elle pour qu’elle parvienne à s’apprécier à sa juste valeur. J’ai l’impression qu’elle est en train d’en faire une obsession.

Anonyme inquiète

Je comprends à quel point c’est ébranlant pour des parents de faire face à l’insatisfaction de leurs enfants ainsi qu’à leurs demandes de fonds pour améliorer ce qu’ils n’aiment pas en eux. Mais il y a aussi l’obligation qu’ils ont de les former pour faire face à la vie, et cela ne se fait pas sans heurts et sans mener certains combats. Je vous conseille de vous adresser à la Ligne Parents pour obtenir de l’aide : 1-800-361-5085. Il existe aussi l’organisme « ÉquiLibre » qui a développé une expertise unique dans les domaines de l’obésité et de l’image corporelle, qui pourrait vous apporter du soutien pour votre argumentaire.