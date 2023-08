Denise Bombardier, vengée après sa mort

Quand j’ai vu la bande-annonce du film Le Consentement, l’adaptation du livre de Vanessa Springora sur le prédateur Gabriel Matzneff, j’ai eu des frissons.

D’abord parce qu’on y voit un homme de 50 ans qui entretient une relation sexuelle avec une fille de 14 ans.

Mais aussi parce qu’on y montre l’extrait de l’émission Apostrophes où mon amie Denise Bombardier avait courageusement dénoncé Gabriel Matzneff, ce célèbre auteur français qui se vantait de coucher avec des mineurs.

J’ai eu des frissons à cause du courage immense de Denise à l’époque. Mais aussi parce que je trouve immensément triste le fait que Denise, morte le 4 juillet, ne verra pas la bande-annonce sortie le 17 août et ne verra pas le film qui sort en France le 11 octobre.

LA RECONNAISSANCE DE DENISE

Dans l’extrait montré dans la bande-annonce, on voit Denise déclarer calmement : « On sait que les vieux messieurs attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Matzneff, lui, les attire avec sa réputation. Ce qu’on ne sait pas, c’est comment s’en sortent-elles, ces petites filles ? »

Et c’est justement tout le propos du film, qui s’attarde à raconter comment « les petites filles » s’en sortent. Ou pas.

Dieu que j’aurais aimé que Denise soit encore vivante pour voir la reconnaissance de son rôle crucial et prémonitoire. Et pour qu’elle puisse lire tous les articles dans les médias français qui soulignent en 2023 le courage dont elle a fait preuve en 1990. En s’attaquant à Matzneff, elle s’attaquait à un « monstre sacré » qui n’était au fond qu’un « monstre ».

Dans leurs textes sur le film, les journalistes français rappellent le culot de Denise qui avait aussi déclaré lors de cette émission : « La littérature sert d’alibi à ce genre de confidences. Je crois que si monsieur Matzneff était plutôt un employé anonyme dans n’importe quelle société, il aurait des comptes à rendre avec la justice. »

Un lecteur du Journal, Robert P. m’a écrit : « J’aimerais savoir si vous allez écrire sur le nouveau film Le Consentement. [...] Quel dommage que Denise ne soit plus là pour voir le revirement de situation suite à sa sortie sur l’émission qui était si juste et appropriée. Merci de me lire et au plaisir de vous voir honorer la mémoire de cette grande dame qu’était Denise Bombardier ».

Monsieur P., c’est vous qui honorez la mémoire de Denise. Vous, comme les nombreux membres du public qui sont venus à l’Église Saint-Viateur le 14 juillet dernier pour lui rendre hommage lors de ses funérailles.

Des gens qui m’abordaient pour me dire à quel point ils avaient aimé et apprécié Denise, ses émissions, ses chroniques, ses livres et surtout son « front de bœuf ».

UN FILM À VOIR

Dans le film Le Consentement, Jean-Paul Rouve joue le rôle de Matzneff et Laetitia Casta celui de la mère.

En entrevue, Casta a déclaré : « Le film est très troublant, il est très dur, ce n’est pas évident. On ressort de là... j’étais remuée. Ça va toucher quelque chose de très profond, et de très difficile. Il faut aller voir ce film ! »

J’espère que le film trouvera un distributeur au Québec. Même si Denise ne sera pas là pour le voir.

Au moins, sa mémoire sera à jamais, en France et au Québec, associée au mot « courage ».