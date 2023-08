Des galettes à la mélasse maison qui goûtent les pattes d’ours

Cuisiner ses collations maison comporte plusieurs avantages. C’est économique, car plutôt que d’acheter des galettes en sachets à l’épicerie, on préfère de loin cuisiner ces galettes à la mélasse maison qui goûtent les pattes d’ours. Points boni puisqu’elles sont encore plus moelleuses et nourrissantes grâce à la purée de patate douce.

Le conseil de Science et Fourchette

On peut remplacer la purée de patate douce par la même quantité de purée de citrouille en conserve.

Donne 12 galettes

Préparation : 25 min

Cuisson : 20 min

Ingrédients

2 petites patates douces (450 g/1 lb)

150 g (1 tasse) de farine tout usage non blanchie

150 g (1 tasse) de farine de blé entier

5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude

2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue

2,5 ml (1/2 c. à thé) de gingembre moulu

2,5 ml (1/2 c. à thé) de quatre-épices de la Jamaïque moulu

1 pincée de sel

115 g (1/2 tasse) d’huile de noix de coco désodorisée

125 ml (1/2 tasse) de mélasse

60 ml (1/4 tasse) de cassonade

1 œuf

Préparation