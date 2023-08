La fille d'Ève-Marie Lortie rend un émouvant hommage à sa mère afin de célébrer ses 20 ans à Salut Bonjour

Samedi dernier, l’animatrice Ève-Marie Lortie a été l'invitée d'honneur de l'émission Salut Bonjour Week-end pour célébrer fièrement ses 20 années de carrière en tant qu'animatrice au sein de l'émission.

C'est le 26 août 2003 qu'elle a amorcé son parcours à Salut Bonjour, rejoignant alors Guy Mongrain en tant que présentatrice des nouvelles.

Celle qui a remplacé Gino Chouinard lors de ses vacances d’été a pris le temps de revenir sur les moments marquants de sa carrière, lesquels sont étroitement liés à des étapes significatives de sa vie personnelle. Notamment, l'arrivée de sa fille Corinne en février 2003, un événement qui a profondément influencé son parcours.

En effet, elle se souvient avoir été en plein congé de maternité lorsque l'opportunité d'un poste de lectrice de nouvelles à Salut Bonjour s'est présentée. Sans hésiter, Ève-Marie Lortie a pris contact avec les patrons de l'émission pour leur exprimer son intérêt à rejoindre l'équipe.

Quelques mois plus tard, c'est avec enthousiasme qu'elle a fait ses débuts officiels à Salut Bonjour, se présentant devant les caméras de l'émission matinale la plus suivie au Québec. Et samedi dernier, elle a eu l'occasion de célébrer le 20e anniversaire de cette journée mémorable.

Pour célébrer cette étape significative, sa fille, désormais journaliste, lui a réservé un touchant segment, mettant en lumière les moments forts de sa mère à la barre de l’émission. À la fin de cette vidéo, l'animatrice émérite était visiblement émue, son sourire emblématique rayonnant de bonheur et de gratitude.

Pour voir l’hommage de la fille d’Ève-Marie Lortie, c’est ci-dessous :

De notre côté, nous souhaitons un excellent 20e anniversaire à l’une des animatrices les plus appréciées de la province.

