La fin annoncée de la série Léa Olivier

Avec l’ultime tome de sa série La vie compliquée de Léa Olivier qui paraîtra en novembre, Catherine Girard-Audet se prépare à dire « au revoir » à cet univers littéraire. Elle a récemment lancé le tome 17, L’avant-dernier, qui met tout en place pour la grande finale...

Photo fournie par Les Éditions les Malins

On parle souvent du premier ou du dernier tome d’une série, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l’avant-dernier !

Ce n’est pas pour rien que les titres de ces deux derniers romans sont L’avant-dernier et Le dernier ! Il y a plusieurs trucs que je tenais à intégrer, mais avec une certaine maturité. Ça reste la même Léa avec toutes ses insécurités et ses remises en question, mais elle est devenue une jeune adulte ou une vieille ado (rires) ! Là où je place toutes les choses pour le dernier tome, c’est avec les questionnements qui s’en viennent...

On devine déjà que ce sera une grande finale pleine d’émotions...

Je laisse rarement mes tomes sans émotion ! Que ça soit positif ou crève-cœur, il y a toujours un punch final. Dans le tome 17, c’est davantage crève-cœur... Puis, j’ai eu envie de faire un saut dans le futur de deux ans, pour voir où Léa en est, après toutes les émotions de L’avant-dernier.

Votre série est traduite en 12 langues, dont l’arabe qui s’est nouvellement ajouté. Est-ce que ça continue de vous surprendre ?

Énormément ! Léa est blonde, mais pour les pays de langue arabe, ce n’est pas super commun. Ainsi, sur la couverture de leurs romans, on peut voir une Léa aux cheveux bruns. Je trouve ça super cool qu’ils s’approprient un peu ça, pour l’identifier à leur culture et que ça interpelle plus les jeunes lecteurs de là-bas. Mais ce qui est important, c’est que ma trame narrative ne change pas. La petite fille libanaise qui va lire ça et se dire qu’elle se sent comme Léa, c’est ça que je trouve beau.

Après 12 années de l’univers de Léa et des livres rédigés sous forme de courriels et de textos, avez-vous pris l’habitude de communiquer davantage de ces façons avec vos proches ?

Je suis très dans le dialogue ! J’aime beaucoup plus, à la limite, texter. Des fois, c’est plus simple de prendre le téléphone et de se parler, mais pour être honnête, texter est devenu une deuxième nature pour moi ! Je sais que ma force, en écriture, est le dialogue.

Résumez ces 12 années de votre vie en trois mots...

Reconnaissance. Je ne peux pas ne pas être reconnaissante pour toute cette dose d’amour de la part des jeunes lecteurs. Ensuite, folie. Ça a été comme un tourbillon dans ma vie. Finalement, je dirais créativité. Parce que j’en ai écrit en tabarnouche des romans en 12 ans (rires) ! J’ai produit beaucoup, mais ça n’a jamais été ardu, pour moi, de le faire. Ça m’a donné confiance en ma créativité.