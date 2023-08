Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Paul Daraîche

Photo tirée du site web lachapellespectacles.com

La Chapelle Spectacles, présenté dans la salle du Théâtre jeunesse Les Gros Becs

3 septembre, 20 h

L’icône du country québécois, Paul Daraîche, livrera ses plus grandes chansons accompagné de ses musiciens, lors d’une soirée qui s’annonce haute en émotions. Amoureux de la musique country, soyez au rendez-vous !

► 64 $, lachapellespectacles.com

MondoKarnaval

Photo tirée de la page Facebook de l’événement

ExpoCité

1er au 4 septembre

Toutes les cultures seront en fête à Québec à l’occasion de MondoKarnaval, un festival où seront réunis 850 artistes provenant de 45 pays. Spectacles, expositions, rencontre des cultures, Marché du monde, Soirées AFTER Mondo à la Microbrasserie Nordik SNO, tournoi de soccer à l’école secondaire Vanier, défilé sur la rue de l’Exposition, célébreront le 10e anniversaire de l’événement qui offrira une ouverture sur le monde.

► Gratuit, mondokarnaval.com

Dix-roues

Photo tirée de la page Facebook du théâtre

Théâtre La Bordée

Jusqu’au 15 septembre, en formule 5 à 7

Après avoir pris un verre et une collation, dès 17 h, dans la salle de répétition Jean-Jacqui Boutet, les spectateurs assisteront à une représentation de la pièce Dix-roues, écrite par Marie-Josée Godin et mise en scène par Mélissa Bouchard. Une œuvre qui célèbre les corps faits dans de grands moules, amalgamant des histoires sur l’acceptation de soi et la guérison.

► 22,20 $, bordee.qc.ca

The Man in Black – A Tribute to Johnny Cash

Photo tirée du site web www.theatrecapitole.com

Théâtre Capitole

31 au 2 septembre, 20 h 30

Shawn Barker transcende le personnage et l’esprit de Johnny Cash, avec sa ressemblance frappante, ses mimiques caractéristiques et sa voix de baryton. Il rend un vibrant hommage à cette légende de la chanson et fait revivre sur scène l’énergie contagieuse des spectacles de l’icône de la musique américaine.

► 54,92 $, 58,40 $, 64,48 $, 67,96 $, www.theatrecapitole.com

Cyrille Duquet : premier horloger du parlement

Pavillon d’accueil de l’Assemblée nationale du Québec

Jusqu’en 2024

Cette exposition garde bien vivant l’héritage de Cyrille Duquet, un Québécois qui a joué un rôle important dans la gestion du temps au parlement à la fin du 19e siècle et au début du 20e, en tant que joaillier, opticien, bijoutier et inventeur. Il est décédé le 1er décembre 1922 à Québec et depuis son centième anniversaire de décès en 2022, l’exposition lève le voile sur le travail de celui à qui avait été confiée la construction de l’horloge de la cour centrale.

► Gratuit, www.assnat.qc.ca

Knowing a particular garden path d’Angela Morgan

Galerie d’art Beauchamp de Québec

Jusqu’au 3 septembre

Présentant en exclusivité une vingtaine de tableaux peints à l’huile, Angela Morgan explore une palette colorée nouvelle et vibrante. Les œuvres iconiques de l’artiste britanno-colombienne prennent vie avec des portraits de femmes élégantes à vélo ou se prélassant lors de pique-niques raffinés. Des palmiers majestueux aux contrées boisées, les personnages d’Angela Morgan célèbrent la saison du soleil. Un subtil hommage à l’hiver québécois et à la saison du ski se glisse aussi dans l’exposition.

► Gratuit, galeriebeauchamp.com

Show de la rentrée

Domaine Maizerets

31 août, 19 h

Fêtez la rentrée lors d’une soirée survoltée, en compagnie de Karma Kameleons qui transportera la foule dans les années 80, au rythme des « hits » emblématiques de cette décennie. Préparez-vous à danser et à chanter en entendant les chansons de cette époque dorée de la musique. Breuvages rafraîchissants, crème glacée, food trucks et session de lancer de la hache avec Tomahawk Québec seront aussi au rendez-vous.

► Gratuit, domainemaizerets.com