LHJMQ: sept recrues percent l’alignement de l’Océanic

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski amorcera la saison 2023-24 avec 24 joueurs, dont sept recrues soit le gardien de but rimouskois Cédric Massé, le défenseur Anthony Paré et les attaquants Tyson Goguin, Ben Cross, Mathys Dubé, Dominic Pilote et Lukas Hess.

À propos de Goguin, choix de première ronde au dernier repêchage, l’entraîneur-chef, Joël Perrault, a mentionné qu’il faisait partie de ses 12 premiers attaquants à seulement 16 ans. « Il a démontré qu’il est prêt à jouer dans la LHJMQ. Il aura un poste de régulier. On sent déjà une belle camaraderie entre les vétérans et les recrues », a mentionné celui qui aime son équipe.

Deux joueurs affiliés avec les Pionniers du Cégep de Rimouski

Deux des cinq derniers joueurs retranchés samedi rejoindront les Pionniers du Cégep de Rimouski collégial D2. Il s’agit de l’attaquant Émile Fournier, de Sainte-Luce, et du défenseur Alexis Chénard, de Rimouski.

« À 17 ans, les deux ont besoin de prendre de l’expérience. Ils joueront avec les Pionniers et ils viendront s’entraîner avec nous deux ou trois fois par semaine », a commenté le directeur-gérant de l’Océanic, Dany Dupont.

Deux ajouts de profondeur

L’Océanic a profité de la fin de la période des transactions, dimanche matin, pour ajouter de la profondeur à son organisation. Dany Dupont a fait l’acquisition du défenseur de 18 ans Olivier Théberge, de l’Armada de Blainville-Boisbriand en retour d’un choix de 10e ronde en 2025 et du gardien Olivier Brideau des Sea Dogs de Saint John contre des choix de 6e et 10e tour en 2025.

Théberge a joué neuf matchs avec l’Armada la saison dernière. « Il nous rejoindra aujourd’hui (dimanche). C’est un défenseur que nous aimions beaucoup à son année de repêchage, mais que nous n’avions pas pu sélectionner. C’est un gros gabarit. Nous n’avons jamais trop de profondeur à la défensive. Il va travailler avec Donald Dufresne et il sera prêt à nous aider quand nous aurons besoin », a analysé Dany Dupont.

« Brideau était un des plus beaux espoirs comme gardien à 15 ans. Il a peu joué l’an passé et on pense qu’une demi-saison dans le junior AAA lui sera bénéfique. Les gardiens d’aujourd’hui se développent un peu plus tardivement. Vincent Fillion et Cédric Massé demeurent nos hommes de confiance, mais cette acquisition nous amène une belle profondeur », a précisé le directeur-gérant.

Gaudio quitte

La semaine dernière, l’Océanic a envoyé l’attaquant de 20 ans Alexander Gaudio à Saint John et il a acquis l’attaquant de 20 ans Mikaël Denis de l’Armada. Il complétera le trio de 20 ans avec l’attaquant Julien Béland et l’ex-défenseur des Remparts, Charle Truchon, qui fait déjà sentir sa présence dans le vestiaire. « Il porte deux bagues. Quand il parle, les gars l’écoutent », a affirmé Dany Dupont.

Les prochains matchs préparatoires de l’Océanic auront lieu les 8 et 9 septembre à Chandler, en Gaspésie.