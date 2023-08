Monaco, un nom évocateur...

En route sur la Côte d’Azur, j’aperçois Monaco sur un panneau de signalisation. Il n’en faut pas plus pour activer le clignotant et aller découvrir cette ville-État, reconnue pour son opulence, ses casinos et son Grand Prix de Formule 1. La Principauté de Monaco, avec 202 hectares, est devenue une monarchie constitutionnelle en 1911. Cette cité constitue, après le Vatican, le deuxième plus petit État indépendant au monde. Monte-Carlo, son principal quartier, démontre bien son luxe avec des hôtels, des boutiques et restaurants où le portefeuille en prend un coup. Néanmoins, une balade dans les rues est peu coûteuse et procure une expérience agréable pour les visiteurs.

Afin de trouver le meilleur point de vue pour capter l’essence de ces lieux, je m’aventure en randonnée dans les montagnes environnantes. Je monte sur la Tête de Chien par un sentier balisé qui surplombe Monaco de ses 550 mètres. D’ailleurs, les adeptes d’escalade apprécient ces rochers. La vue en hauteur est spectaculaire et s’ouvre sur la Riviera française, région côtière de la Méditerranée. En poursuivant ma recherche photographique, je préfère de loin la perspective qu’offre le promontoire de Fontvieille. Du même nom, ce quartier et ses nombreux yachts de luxe donnent une vision qui représente parfaitement le style de vie que l’on retrouve sur les rives de la Côte d’Azur.

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 16 mm

Exposition : 1/800s à F/8

ISO : 100