Prigojine: ce qui devait arriver arriva

Le comité d'enquête de la Fédération de Russie – en quelque sorte le FBI russe - a confirmé qu'Evgueni Prigojine, chef du groupe mercenaire Wagner, qui a mené une brève rébellion contre l'armée russe, a été tué dans un dramatique « accident » d'avion. Des tests médico-légaux et génétiques ont identifié les 10 corps retrouvés dans les débris de l’appareil, mais le communiqué n'offre aucun détail sur ce qui aurait pu causer son écrasement.

Le cofondateur de Wagner Dmitri Outkine, un néonazi admirateur d'Adolf Hitler se trouvait également à bord du jet privé. C’est en 2014 que Prigojine s’associe, avec l’ancien Spetnez (forces spéciales des renseignements militaires GRU) dans le groupe mercenaire nommé en mémoire du compositeur favori d’Hitler. Wagner est actif en Ukraine, en Afrique et en Syrie. Sans doute à la demande de Poutine, son Internet Research Agency, mène en 2016 des cyberopérations en appui à l’élection de Donald Trump.

En Ukraine, Prigojine accuse d’incompétence l'État-major russe avant de lancer ses mercenaires, en juin dernier, dans une rébellion que Poutine dénonce comme une trahison. Grâce à la médiation du dictateur du Bélarus Loukachenko, il donne l’ordre à ses mercenaires d’arrêter leur avance sur Moscou et se réfugie dans ce pays.

Un multirécidiviste trop sûr de lui

Sournois, le maître du Kremlin lui donne le sentiment qu’il est irremplaçable et qu’il bénéficie toujours de sa protection. Pour son plus grand malheur, Prigojine l’a cru ! Il rentre donc en Russie même si on lui prédit une fin « accidentelle » inévitable. C’est ce qui vient d’arriver.

Poutine, hypocrite, y est allé d’un éloge mitigé, présentant Prigojine comme un individu talentueux au « destin compliqué » qui a commis de nombreuses erreurs dans la vie.

En effet, tout au long des années 80, le petit criminel Evgueni Prigojine est condamné à des peines de prison pour des vols, escroqueries et cambriolages. À sa libération en 1990, il vend des hot-dogs à Saint-Pétersbourg avant d’ouvrir une chaîne de fast-food puis un restaurant de luxe que fréquente Poutine, d’où son quolibet « le chef de Poutine », qui l’intègre dans son entourage.

La décision de Poutine d’assassiner Prigojine a été minutieusement planifiée, certainement avec l’aide de l’état-major. On a d’ailleurs, rapidement annoncé que les forces de Wagner et d'autres groupes mercenaires seront absorbés par le ministère de la Défense et les services de sécurité.

Même si Prigojine collaborait étroitement avec le Kremlin, il poursuivait en parallèle ses propres intérêts, notamment en Afrique (pillage de diamants et autres richesses naturelles).

Le public russe croit-il à l’accident?

Pour les Russes, c’est un acte de représailles et de vengeance qui va renforcer l’image d’homme fort implacable de Poutine. Les soldats de Wagner pourraient-ils aller jusqu’à organiser une autre rébellion ? Ça serait vraiment surprenant. Il pourrait néanmoins y avoir des réactions négatives de la part des cercles patriotiques qui considèrent Prigojine comme un héros.

Tout au long du règne de Poutine, des dizaines de personnes (oligarques, généraux, hommes d'affaires, journalistes, adversaires politiques, espions transfuges, etc. ) qui l’ont indisposé sont décédées dans des circonstances inhabituelles, mystérieuses ou violentes : chutes de fenêtres, suicides par pendaison, empoisonnements et problèmes de santé insolites.

Pour les élites russes, cette affaire est un avertissement clair : défier Poutine mène inévitablement à votre mort.