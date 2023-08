S’élever au-dessus des épreuves

À l’heure où la planète se déchaîne engendrant depuis quelques mois de multiples catastrophes inégalées, plusieurs se questionnent sur ce lot d’épreuves parfois difficiles à surmonter. Des épreuves aussi grandes que de perdre sa maison ou pire encore, perdre un être cher. Vivre dans la peur constante qu’un malheur frappe n’est guère mieux. Et que dire de ceux qui vivent en pleine guerre ? Pour y survivre, il est essentiel de devenir un guerrier de l’Univers.

Tout le monde a son lot d’épreuves et aura des périodes difficiles à traverser. Sans vouloir être pessimiste, il faut comprendre que la vie est ainsi faite et qu’aucune vie n’est associée à un long fleuve tranquille. Selon certaines écritures, cela est encore plus vrai dans l’ère actuelle.

De l’avis de l’auteure française, Sandrine Aubertin, maître enseignante de reiki, les épreuves permettent d’ouvrir des portes et de passer un cap. Pour y arriver, il faut faire preuve de courage et de bravoure et se donner comme objectif d’être le héros de sa propre vie.

Un baume réconfortant

Plusieurs propos de ce livre proviennent de canalisations perçues par l’auteure.

Chaque jour est un nouveau test, une nouvelle chance de faire mieux. Il faut donc apprendre à dépasser ses propres limites à tous les niveaux.

Ceux qui font preuve de résilience et de bienveillance tant envers soi qu’envers les autres sont ceux qui s’en tirent le mieux. Si vous fermez les yeux et tentez de balayer du revers de la main les problèmes, soyez assurés que la vie vous renverra les mêmes problèmes continuellement.

Ainsi, il faut apprendre à traverser les moments difficiles avec vigueur pour rester maître de la situation.

« Sois tu coules, sois tu restes à la surface », explique l’auteure dans son livre qui rappelle qu’il n’y a pas de malchance, de malédiction ou de mauvais œil.

Elle suggère de résoudre chaque problème dès l’instant où il survient.

Plus on repousse, plus les problèmes reviendront. C’est un peu comme si la vie te pousse à te relever.

Une solution existe pour chaque problème. Il faut chercher cette solution et passer à l’action sans jamais flancher.

Un superbe livre qui permet de croire davantage en soi.

Les aphorismes décortiqués

Qu’est-ce que le Yoga sutras de Patanjali ? Ce sont des classiques de la littérature sanskrite antique écrits environ entre 200 et 400 ans avant notre ère. C’est par 195 sutras ou petits versets que le sage Patanjali décrit le fonctionnement du mental, et indique différentes manières d’appréhender le yoga et de l’intégrer dans notre vie. Selon certains experts, ce courant de pensée existait probablement il y a 5000 ans.

Dans ce traité, c’est le philosophe et docteur en histoire des religions Marc Ballanfat qui décortique et commente les 195 aphorismes de l’univers du Yoga sutras de Patanjali.

On y décrit d’une certaine manière le fonctionnement de la psyché ainsi que la manière dont nous pouvons la façonner en vue de répondre à un objectif, celui de l’éveil à la conscience associé à la liberté complète. Il est question également d’accéder au bonheur, la quête ultime depuis toujours de tout être humain. Cet enseignement pousse l’aspirant vers l’union, la réunion et la connexion des différentes parties qui le composent, c’est-à-dire le mental, la respiration, le corps énergétique, le corps émotionnel pour finalement se diriger vers la conscience.

Quoique très complexes, ces écrits ne sont pas réservés à l’élite, ils sont accessibles à tous à condition d’être motivé à avancer dans son cheminement et à bien vouloir y mettre le temps afin d’intégrer cette vision en soi.

La retraite dorée

Au moment où plusieurs songent à leur retraite qui arrive à grands pas, l’auteure a pensé à écrire un guide pour vivre la réelle retraite dorée tant attendue. Apparemment, ceux qui sont heureux à la retraite sont majoritairement ceux qui l’ont bien préparée. Si pour un certain temps, on a envie d’être complètement libre sans se préoccuper de quoi que ce soit, vivre le farniente fait un temps. Vient ensuite l’idée de se rendre utile et d’avoir de nouvelles occupations. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Pour certains, ce sera l’idée d’écrire leurs mémoires qui les interpellent, question de léguer quelque chose à leurs enfants ou petits-enfants. Pour d’autres, ce sera d’apprendre une nouvelle langue, d’autant plus que l’appel du voyage est souvent présent. Il n’est jamais trop tard pour apprendre. D’ailleurs, il n’est plus rare de voir des gens de 60 ans retourner aux études pour le plaisir. Peu importe, l’idée est d’apprendre quelque chose qui nous intéresse.

L’auteur parle également d’établir des liens sociaux, ce qui est crucial au moment de la retraite. Parfois, les liens avec les anciens collègues de travail seront rompus pour différentes raisons, il est donc essentiel d’en créer de nouveaux. Outre le fameux bénévolat, l’idée de suivre des cours ou d’assister à des ateliers de peinture, de photographie ou de bricolage pourrait être l’occasion pour créer de nouveaux liens avec des gens avec qui on partage des intérêts. Bref, un guide qui vous offre une multitude d’idées pour vivre une belle retraite bien méritée