Une mère monoparentale atteinte de la sclérose en plaques collecte des cannettes pour un traitement qui changera sa vie

Une maman monoparentale de 30 ans qui vit avec la sclérose en plaques depuis 4 ans fait des pieds et des mains pour s’offrir une chambre hyperbare qui lui permettra d’améliorer sa qualité de vie et de prendre soin de son enfant.

«Après avoir été hospitalisée plusieurs jours aux soins intensifs, je me suis dit que je devais faire quelque chose pour changer mon état, j’ai un petit garçon de 5 ans que je veux voir grandir», souligne avec émotion Stéphanie Panneton.

Atteinte de la sclérose en plaques depuis 2018, l’ancienne infirmière auxiliaire a également développé la névralgie du nerf trijumeau en 2019, une maladie qui cause de sévères douleurs lancinantes à la tête. À cause de sa condition, elle ne peut plus pratiquer sa profession et souffre de sévères engourdissements, de décharges électriques et de forts épisodes de crises qui peuvent entrainer des pertes de conscience.

«J’ai dû faire installer des serrures sur le haut de ma porte pour que mon petit gars ne s’enfuie pas lors de mes crises [...] Je me retirais toujours dans la salle de bain lorsque ça arrivait, mais je commence à lui expliquer ma maladie», a ajouté la mère du petit Luka, 5 ans.

Lors de «bonnes journées», ses crises se produisent de 4 à 5 fois en l’espace de 24h et peuvent durer jusqu’à 30 minutes.

«Avant, j’étais très isolée, je restais enfermée chez moi parce que ça se produit à tout moment et que c’est impressionnant quand ça arrive [...] Souvent, les gens appelaient une ambulance», explique celle qui a recommencé à faire des activités, mais toujours accompagnée d’une personne pouvant l’aider en cas de besoin.

Malgré la prise régulière de médicaments et les quatre opérations que Stéphanie Panneton a subies pour le nerf trijumeau, son état n’a pas évolué. La seule chose qui permet à la jeune maman d’atteindre une meilleure qualité de vie, ce sont les bonbonnes d’oxygène connectées à un masque qu'elle utilise plusieurs fois par jour. Par contre, elles lui coûtent plusieurs centaines de dollars mensuellement et les effets ne sont que temporaires.

Chambre hyperbare

Depuis la mi-août, elle collecte donc des cannettes dans les municipalités de Sainte-Julienne, Saint-Jérôme, Saint-Lin, Mascouche, Terrebonne, Joliette dans le but de se payer une chambre hyperbare qui coûte plus de 30 000$. Cette technologie permet de livrer la quantité d'oxygène maximale à la personne qui prend place à l'intérieur de la chambre pressurisée.

«Je me suis embarquée dans tout un projet, parce que je réalise que les gens sont très généreux et que j’ai beaucoup de dons», souligne celle qui a amassé plus de 3400$ jusqu’à présent en combinant une page GoFundMe et sa collecte.

Maintenant, le prochain objectif serait de trouver des résidents de chaque municipalité qui accepteraient de devenir « un point de dépôt de cannettes » pour que Stéphanie puisse économiser son énergie et ne se déplacer qu’une seule fois par semaine pour aller en faire la collecte.

«Pour ceux qui me donnent leurs cannettes, ça peut sembler peu, mais pour moi, ça fait toute la différence», conclut la jeune maman.

La sclérose en plaques

La sclérose en plaques (SP) est la maladie du système nerveux central (SNC) la plus répandue chez les jeunes adultes du Canada. Selon les estimations de la Société canadienne de la sclérose en plaques, 90 000 Canadiens étaient affectés par la maladie en 2021.

Parmi ses symptômes, on retrouve la fatigue, des troubles vésicaux ou urinaires, des douleurs physiques, des troubles cognitifs ou encore des tremblements.

Toujours selon la Société canadienne de la sclérose en plaques, au pays, 60% des adultes qui reçoivent un diagnostic de SP ont entre 20 et 49 ans. Les femmes sont trois fois plus susceptibles que les hommes d’en être atteintes.