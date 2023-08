Yvon Pedneault: un grand nous quitte et je vais m’ennuyer

On vient d’en perdre un grand.

Si la nouvelle de la mort d’Yvon Pedneault a touché tant de gens, c’est que ce journaliste avait ce flair hors du commun pour leur parler. Ça se faisait tout naturellement.

Comme si on jasait avec notre voisin ou notre père. Sans même l’avoir vu en personne, les amateurs de sport avaient l’impression de le connaître depuis toujours. Il faisait partie des meubles.

Aspect décontracté. Éclats de rire légendaires. Mais surtout, surtout, du travail, de la recherche, une réflexion constante et une curiosité le poussant à multiplier les appels pour chercher à démêler la rumeur du vrai et bien informer ses lecteurs et ses auditeurs.

Impressionnant

«Comment va notre journal, le grand?», me demandait-il souvent, essayant de connaître les derniers potins de bureau. «Et TON club, disait-il constamment en parlant du Canadien, qu’est-ce qui arrive avec TON club».

«Yvon, c’est pas la première fois que je te le dis, c’est bien plus le tien que le mien ce club-là». Et il s’esclaffait, toujours.

Ces conversations sur le hockey et le métier ont mené à plusieurs idées de reportages. Ça se faisait tout naturellement.

Il m’avait suggéré l’embauche de Scotty Bowman comme chroniqueur. Une bonne idée et c’est d’ailleurs Yvon qui l’écrivait. Après leurs discussions hebdomadaires, il ne cessait de vanter l’incroyable mémoire du légendaire entraîneur.

Je peux en dire autant d’Yvon.

C’était impressionnant de l’entendre parler de hockey. Il connaissait l’histoire de fond en comble, pouvait vous raconter en détail mille épisodes des années 1970 et 1980. Mais en même temps était au courant de tout ce qui se passe aujourd’hui.

«Je n’ai jamais rencontré quelqu’un aimant autant le hockey que lui, confiait hier notre rédacteur en chef, Dany Doucet. Il pouvait écouter un match entre les Blue Jacquets de Columbus et les Canucks de Vancouver un mardi soir et ce n’était pas seulement pour son travail. Il connaissait tous les joueurs et toutes les organisations. C’est d’ailleurs en raison de cette passion qu’il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey.»

Jamais le mot retraite

Cette passion, on la sentait. Dans ses textes, dans sa voix.

Il était «ratoureux». Sachant que Jacques Lemaire ne portait pas Bowman dans son cœur, il appelait l’ancien grand joueur du Canadien pour lui raconter ses entretiens avec notre nouveau chroniqueur. Espérant en tirer un potin, une histoire.

Je ne l’ai jamais entendu une seule fois prononcer le mot retraite. Il ne ratait jamais ses rendez-vous dans Le Journal. Pour lui, c’était sacré. Même quand il éprouvait de petits ennuis de santé, il trouvait le moyen de «livrer».

Yvon aura connu une grande carrière, sans jamais prononcer le mot carrière. Il mettait toujours les athlètes et leurs exploits à l’avant-scène.

C’est grâce à des journalistes comme lui que j’ai pris goût à ce métier, en lisant les reportages sur les grandes équipes du Canadien à la fin des années 1970.

On avait l’impression de connaître intimement Guy Lafleur, Larry Robinson et tous les autres. Pas pour rien que ces grands athlètes, comme nous tous, ont été touchés par la mort d’Yvon.

Oui, on vient d’en perdre un grand et je vais m’ennuyer de nos conversations.