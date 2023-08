À VOIR | Jose Altuve réussit un carrousel à Boston

Le joueur de deuxième but des Astros de Houston Jose Altuve a claqué un circuit par-dessus le Monstre vert du Fenway Park pour compléter son carrousel lundi soir contre les Red Sox à Boston.

Dans une victoire de 13 à 5, Altuve a réalisé son exploit en huitième manche aux dépens du releveur Kyle Barraclough. Il s'agit du premier exploit du genre pour Altuve depuis son arrivée dans le baseball majeur. C'est la huitième fois qu'un joueur des Astros réussit un carrousel dans l'histoire de la concession et la première fois depuis le 19 juillet 2013, lorsque Brandon Barnes avait accompli le fait d’armes.

Le héros de la soirée a également réussi un double à sa deuxième présence à la plaque en troisième manche, puis un simple en cinquième et un triple de deux points au tour au bâton des siens suivant.

«Je savais qu’il me fallait une longue balle, mais je n’essayais pas vraiment de modifier toute mon approche, a commenté Altuve au site MLB.com. Je pensais à un tir à mon goût et à le frapper solidement.»

«C’est le premier carrousel que j’ai vu depuis longtemps, a précisé pour sa part le gérant des Astros, Dusty Baker. Nous l’encouragions tous pendant cette présence avant qu’il propulse la balle. [...] C’est excellent aussi de marquer des points.»

Félicitations

Quelques semaines auparavant, Altuve a atteint le plateau des 2000 coups sûrs en carrière, devenant le troisième joueur de l’histoire du club à s’y rendre. Contacté par le site des ligues majeures, Barnes a félicité l’auteur du coup d’éclat de lundi, lui qui a évolué en sa compagnie dans les circuits mineurs en 2010 et 2011, puis dans les grandes ligues.

«À cette époque, ce jeune avait plus de détermination et de hargne que tous les autres avec qui j’ai joué, a-t-il complimenté. Ses habiletés pour cogner la balle étaient incroyables et dès qu’il a maîtrisé l’aspect puissance, il était en marche. Sa défense a toujours été solide. C’est l’un de ces gars qui a voulu jouer au baseball et ça résume le tout. C’est ce qu’il voulait et il allait jouer le plus longtemps possible.»

Vous pouvez voir l'exploit de Jose Altuve dans la vidéo ci-dessus.