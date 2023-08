Bonsoir... Ped!

La vie passe si vite, mais elle se termine parfois de manière brutale.

Samedi matin, j’étais sur le point de quitter la maison pour aller rendre visite à Yvon Pedneault à l’hôpital. J’ai entendu mon téléphone sonner à distance, mais je n’ai pas pu arriver à temps pour répondre à l’appel. J’ai vérifié le nom de l’appelant et c’était Éric, le fils d’Yvon.

J’ai immédiatement retourné son appel. Il était en larmes. Je savais dès lors que mon ami Yvon était décédé. Je suis demeuré chez moi pour me remémorer des moments que j’ai passés avec Yvon.

Notre amitié a débuté au parc Jarry lors d’un match des Expos. Il venait de se joindre au Montréal-Matin et il était affecté à la couverture d’un match des Expos. Je l’ai surpris ce soir-là parce qu’au lieu d’avoir entamé une conversation sur les Expos, je lui ai parlé d’un gars d’Arvida, Claude Hardy, un excellent gardien de but. Avant qu’il puisse me répondre, j’ai poursuivi la conversation en expliquant comment Claude avait excellé en tant que receveur de l’équipe du Québec au Championnat canadien de baseball.

Sans hésiter, il a poursuivi notre conversation en mentionnant à quel point Claude Hardy a eu un impact dans la région non seulement comme joueur de hockey, mais aussi comme receveur. À partir de ce moment, Yvon m’a convaincu qu’il suivait d’autres sports que le hockey.

Hockey et softball

Au fil des années, nous avons joué au hockey et au softball sans oublier les nombreux matchs de golf. Avec un simple sourire sur le visage, ses lunettes sur la pointe de son nez et la tête penchée vers son épaule : « J’ai appris qu’un certain joueur serait échangé ». Il venait de parler à son bon ami, Scotty Bowman.

Yvon a touché plusieurs aspects du monde du hockey comme travailler en étroite collaboration avec les agents de joueurs de hockey et les joueurs, sans oublier qu’il communiquait directement avec les directeurs gérants. Il avait un énorme respect pour Serge Savard.

Yvon était l’historien du hockey auprès de Enrico Ciccone, Maxim Lapierre, Guillaume Latendresse et Félix Séguin. Comment pourrais-je oublier les nombreuses fois où il marchait dans notre studio de baseball avec son regard baissé, car les Blue Jays perdaient. L’ancien descripteur des matchs des Blue Jays démontrait encore une fois sa passion pour tous les sports. Il était heureux de l’achat des Alouettes par Pierre Karl Péladeau.

La dernière fois que j’ai vu Yvon, il racontait aux gens autour de nous la fois qu’il décrivait un match de baseball et que j’étais son analyste. Il se tourne vers moi, mais je n’y étais pas, car j’étais parti pour me procurer une crème glacée. Il riait de bon cœur.

Yvon, aujourd’hui, je me tourne vers toi et malheureusement tu n’es plus là.

Bonsoir mon cher Ped.