Direction du PLQ: Monsef Derraji renonce à briguer la chefferie

Le député Monsef Derraji renonce à se porter candidat à la direction du Parti libéral du Québec, a appris Le Journal.

Après mûre réflexion, le député de Nelligan a décidé de passer son tour. Il ne sera pas sur les rangs de la course à la succession de Dominique Anglade.

«Guidé par le désir d’être le plus utile à ma formation politique et à l’idéal qu’elle porte, j'ai abouti à la conclusion qu’actuellement ma contribution serait davantage significative, pertinente et efficace autrement que dans le cadre d’une course à la chefferie», écrit-il, dans une déclaration.

Plus tôt cet été, son collègue de Pontiac, André Fortin, avait lui aussi annoncé qu’il ne briguerait pas la direction libérale.

Monsef Derraji dit néanmoins souhaiter une course au leadership «vivifiante, renouant avec un libéralisme ayant su gagner la confiance des Québécois à maintes reprises dans notre histoire». Il encourage d’ailleurs «d'autres personnes talentueuses et dévouées à présenter leur candidature».

Mais force est d’admettre que les aspirants au trône libéral ne courent pas les rues.

Le PLQ vit des moments difficiles. Après une défaite historique aux dernières élections, la formation politique ne cesse de perdre des plumes auprès de l’électorat. Avec un maigre 12% d’appuis, les rouges ne devancent désormais que d’un seul point le Parti conservateur d’Éric Duhaime et la cinquième place dans les intentions de vote.

Ils ne sont pas non plus dans la course à deux qui se dessine pour l’élection partielle de Jean-Talon à Québec, qui doit être déclenchée sous peu. Le PLQ occupe aussi le 4e rang dans cet ancien bastion libéral.

Dans le plus récente sondage Léger réalisé pour le comte du Journal, plus de la moitié des partisans libéraux ne savent même pas quoi répondre lorsqu’on leur demande qui serait le meilleur chef pour leur parti. L’actuel chef intérimaire, Marc Tanguay, est celui qui obtient le plus d’appuis auprès des électeurs libéraux, suivi de loin par Marwah Rizqy et Balarama Holness.

Notons que Marc Tanguay, le député Frédéric Beauchemin et le député fédéral Joël Lightbound ont manifesté un intérêt pour la direction du PLQ, mais sont toujours en réflexion.