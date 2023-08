Pour une 14e année de suite, René Proulx (photo), président-directeur général d’Exceldor, a accepté la présidence d’honneur de la 27e Classique de golf Moisson Québec, qui se tient aujourd’hui sur les allées du Club de golf Royal Québec, en départs simultanés, à 10 h, sur tous les trous des parcours Royal et Québec. Le tout sera suivi d’un cocktail sous chapiteau et d’un souper avec encan silencieux. L’an passé, un chèque de 290 000 $ avait été remis à Moisson Québec. Je vous en reparlerai cette semaine.

Retour de la tradition

Photo fournie par le Royal Québec

Il faut remonter à 130 ans, soit en 1893, pour qu’une invitation soit lancée pour la tenue d’une toute première compétition féminine « Invitation » entre les membres des clubs de golf Royal Québec et Royal Montréal. C’est finalement une année plus tard, en 1894, que la première compétition féminine interclubs se tenait en Amérique du Nord. L’histoire ne dit pas cependant à quel moment ces compétitions ont cessé, mais, chose certaine, elles ont repris cette année, les 16 et 17 août derniers, quand une équipe féminine du Royal Québec (photo) s’est rendue au Club de golf Royal Montréal de L’Île-Bizard. Les dames du Royal Montréal seront à Boischatel, les 7 et 8 août 2024, pour la poursuite de la tradition de ces compétitions amicales. Il s’agira d’ailleurs de l’une des activités dans le contexte du 150e anniversaire de fondation (1874) du Club de golf Royal Québec. Sur la photo, de gauche à droite, les dames du RQ : Sylvie Pouliot, capitaine de la section féminine ; Chantal Dubois, Hélène Gagnon, présidente de la section féminine ; Mimi Barbe, Hélène Martineau, Nancy Couture, Reine Cloutier et Émilie Bussières-Godbout.

Marquant pour la vie !

Illustration fourni par le Patro

Dans le contexte de son 75e anniversaire de fondation, le Patro de Charlesbourg tiendra un Brunch 75e, le dimanche 8 octobre de 10 h à 14 h, qui se voudra la plus importante rencontre d’anciennes et d’anciens du Patro, sous le thème « Marquant pour la vie ». L’activité se déroulera dans le grand gymnase qui peut accueillir 500 personnes. Le coût d’entrée est de 15 $ pour les adultes et de 10 $ pour les enfants de 6 à 17 ans ; l’entrée est gratuite pour les 5 ans et moins. Vous pouvez réserver votre table de huit personnes et solliciter vos amis du Patro. Les billets sont en vente au secrétariat du Patro ou sur le site www.patrocharlesbourg.net.

Tout un don !

Photo fournie par les Œuvres

Partage Québec a fait preuve d’une générosité exceptionnelle, récemment, en remettant un chèque de 100 000 $ aux Œuvres Jean Lafrance. L’argent a permis de faire l’acquisition d’un minibus Sprinter pour le transport des jeunes. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Guérard, Michel Thomassin, Sylvie Coutet, Jean Gosselin, Marc Provost de Partage Québec, Jean Lafrance des Œuvres Jean Lafrance, Jean Boulanger, Martin Lamontagne et Jasmin Gilbert, président du CA des Œuvres Jean Lafrance.

Anniversaires

Photo AFP

Shania Twain (photo), chanteuse country canadienne qui sera de retour en spectacle au Centre Vidéotron le mardi 24 octobre, 57 ans... LeAnn Rimes, chanteuse country américaine, 41 ans... Pierre Turgeon, hockeyeur du Canadien de 1995 à 1996, 54 ans... Jacques Chagnon, ex-député de Westmount–Saint-Louis (PLQ), ex-président de l’Assemblée nationale, 71 ans... Guy Nadon, acteur québécois, 71 ans... Raymond Saint-Pierre, journaliste et animateur retraité à Ici Radio-Canada, 74 ans... Robert Demers, un grand sportif (golf et quilles), 80 ans... Paul Martin, ex-premier ministre du Canada, 85 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 28 août 2022 : Roger Giguère (photo avec Les Tannants Shirley Théroux [au centre] et Pierre Marcotte [à droite]), 77 ans, comédien et marionnettiste québécois... 2021 : Jacques Drouin, 78 ans, réalisateur, animateur, monteur et scénariste ayant travaillé à l’ONF de 1970 à 2005... 2020 : Chadwick Boseman, 43 ans, acteur américain devenu célèbre en jouant le rôle du héros du film Black Panther dans l’univers cinématographique de Marvel... 2019 : Jessi Combs, 39 ans, pilote automobile considérée comme « la femme la plus rapide sur quatre roues » après avoir établi un record à 640 km/h en 2013... 2018 : Jean-Joseph Turcotte, 101 ans, notaire et député de Roberval (Union nationale) de 1958 à 1960... 2017 : Mireille Darc, 79 ans, actrice et réalisatrice française... 2016 : Juan Gabriel, 66 ans, chanteur populaire mexicain icône de la chanson en Amérique latine... 2015 : Al Arbour, 82 ans, légendaire entraîneur-chef des Islanders de New York... 2014 : Glenn Cornick, 67 ans, premier bassiste du groupe rock Jethro Tull... 2012 : Normand Dussault (Ti-Nomme), 87 ans, joueur de hockey de 1945 à 1961 : Canadiens (LNH) et Chicoutimi (QSHL)... 2008 : Michel Vastel, 68 ans, journaliste et chroniqueur québécois... 2006 : Benoît Sauvageau, 42 ans, député bloquiste de Repentigny... 1988 : Jean Marchand, 69 ans, ex-syndicaliste, ex-sénateur et ministre fédéral.