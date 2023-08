La pénurie, c’est la faute des vieux profs

En réaction à l’appel à l’aide lancé à tous les adultes en mesure de se tenir debout devant une classe, des enseignantes qualifiées ont instauré le mouvement «Affiche ton diplôme».

Ainsi, les «vrais» enseignants sont invités à afficher leur diplôme bien en vue dans leur classe, pour faire valoir leur expertise.

Paradoxe

Mes trois diplômes universitaires resteront dans mon armoire, à la maison. À mon avis, nous sommes responsables de notre propre malheur.

La majorité des enseignants n’ont jamais voulu d’un ordre ou d’une association professionnelle afin de protéger notre titre. La reconnaissance de la valeur de notre profession commence par ça.

On veut être reconnu comme des professionnels, mais dans les faits, on est «juste» des syndiqués.

Si j’étais un peu comme les dentistes, on m’appellerait Dr Dancause à la suite d’un bac de quatre ans...

Mais bon.

Afficher ses diplômes dans une école primaire, ça peut être chou.

Toutefois, au secondaire, avec des ados allumés et revendicateurs, ça peut ouvrir la porte à certains dérapages si quelques non légalement qualifiés s’avèrent plus efficaces que certains légalement non compétents.

La faute des vieux

Dans la tourmente actuelle, le ministre tente de nous convaincre que la principale cause de la pénurie, c’est moi.

Ce que, voyez-vous, j’ai beaucoup d’ancienneté.

Je suis un prof expérimenté ou un vieux prof. Et il semble que les vieux profs n’aident pas à l’insertion professionnelle des plus jeunes en choisissant des groupes «bonbon».

Deux éléments me dérangent dans ce discours:

Élément 1

D’abord, si j’étais directeur d’école, je voudrais placer mes meilleurs enseignants dans les groupes les plus difficiles.

Émettons l’hypothèse que mon directeur vient me voir et s’ensuit cette discussion:

– Sylvain, tu fais partie de l’élite de mon corps professoral!

– Merci boss!

– Pour cette raison, je t’offre l’immense privilège d’enseigner à quelques groupes difficiles.

– Merci boss. Et j’y gagne quoi?

– Une bonne tape dans le dos et, surtout, la fierté de pouvoir dire haut et fort que la vocation permet de déplacer les montagnes!

– Merci boss! Je suis heureux de savoir que je vais finir au paradis.

Des questions?

Élément 2

Avant même de discuter de la répartition des groupes «difficiles», il serait pertinent de répondre à la question suivante: pourquoi ce nombre est-il si élevé?

Depuis 25 ans, c’est toute la marchandisation de l’école qui s’est fortement implantée au Québec. Dans une perspective de l’approche client, l’école publique a fait le choix de multiplier les projets pédagogiques particuliers afin de concurrencer l’école privée.

Déjà, en 2007, le Conseil supérieur de l’éducation publiait un avis dans le but de mettre en garde le ministre de l’Éducation contre les risques de ce choix.

Aujourd’hui, il est facile d’affirmer que ces risques de dérive sont chose faite.

Mais, j’imagine que le futur Institut national d’excellence en éducation saura comment nous sauver. J’imagine qu’on l’écoutera religieusement.

Pour finir au paradis, je dois aussi avoir la foi.