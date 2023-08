Le gouvernement Legault ne devrait pas prendre les électeurs pour acquis

La confiance des électeurs ne devrait jamais être prise pour acquis, et le désaveu que manifestent les gens à l’égard du gouvernement, en lien avec le tunnel réservé au transport collectif, devrait lever des drapeaux rouges à la CAQ.

Non seulement une grande majorité de gens sondés par Léger ne souhaitent pas de tunnel, projet qu’a proposé la ministre Geneviève Guilbault, mais ils ne croient pas à sa réalisation. Et si cette réalité est encore plus présente à Québec, elle l’est aussi dans l’ensemble du Québec.

Il s’agit donc là aussi d’un désaveu clair envers le gouvernement caquiste. En larguant le tunnel pour des raisons obscures, quelques mois après une élection où il s’agissait d’une promesse phare, M. Legault et son équipe ont suscité la méfiance et le scepticisme.

Idées progressistes

Le pire dans tout ça, c’est qu’il serait pas mal plus intelligent, et avantageux pour le développement de la grande région, de penser à une infrastructure consacrée au transport en commun pour relier les deux rives.

Cela permettrait de dégager les routes en favorisant le transport en commun, qui est tellement déficient à Québec.

C’est ainsi qu’on devrait réfléchir les projets depuis longtemps, comme on le fait ailleurs dans le monde, sachant depuis des décennies que l’ajout de routes et de voies ne fait qu’aggraver la congestion routière.

Grande illusion

Sauf que le problème, c’est le gouvernement lui-même qui l’a créé en causant l’illusion. Il a fait du troisième lien autoroutier une supposée solution miracle à la congestion, envers et contre tous les opinions des experts.

Comme pourrait-on se surprendre que les gens ne désirent pas aujourd’hui de tunnel réservé au transport collectif?

Le gouvernement leur a vendu un lien pour les chars et les a fait rêver pendant cinq ans avec ça, sachant très bien – c’était écrit dans le ciel avec tout ce qui circulait sur le projet – qu’il ne pourrait aller au bout de sa promesse.

Le lien de confiance avec les citoyens, c’est fragile, observe Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage, et le gouvernement ne l’a pas encore perdu dans l’ensemble.

Mais la division de l’opposition, qui profite à la CAQ, pourrait évoluer. Le PQ demeure bon deuxième dans les sondages. S’il continue de monter, il pourrait s’imposer comme l’alternative au gouvernement et ça changerait la donne.

Bas de vignette:

En avril dernier, la ministre Geneviève Guilbault larguait le troisième lien autoroutier, promesse phare que son parti a âprement défendue tout au long de la campagne électorale.