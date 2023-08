Les personnes âgées qui deviennent sourdes auraient trop de neurones

La presbyacousie, soit la perte auditive liée à l’âge, serait due à un trop grand nombre de neurones actifs en même temps dans le cerveau.

Les personnes plus âgées auraient donc, selon le magazine Science & Vie, une plus grande activité neurale que les plus jeunes, ce qui perturberait leur capacité à discerner certains sons.

Une étude parue dans The Journal of Neuroscience envisage que la presbyacousie ne soit donc pas juste liée à l’oreille interne, mais également au cerveau – impliquant donc qu’une éventuelle rééducation du cerveau puisse permettre aux personnes touchées de réapprendre à «maîtriser» ce qui peut être considéré comme une forme de brouhaha neural.

La presbyacousie concerne plus de 2,5 milliards de personnes, se caractérise par des difficultés à entendre dans un environnement bruyant et se manifeste par une diminution progressive et constante de l’acuité auditive, a rappelé Science & Vie.

Cette diminution de l’audition peut débuter dès l’âge de 25 ans, et empire en vieillissant.