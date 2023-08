L’exercice est une donnée essentielle d’un bon régime de vie

Les conseils que vous avez donnés ce matin à la mère de l’adolescente en surpoids étaient aussi excellents que pertinents. J’aimerais en ajouter un autre qui me semble essentiel : l’exercice. Une heure de marche chaque matin, lente au début, pour devenir de plus en plus rapide ensuite, me semble idéale.

Le jour se lève à 4 h 55, et comme il n’y a personne dans les rues tôt le matin, que se lever tôt est excellent pour le métabolisme, elle pourrait marcher de 6 h à 7 h. Si je me fie à mon expérience, ça lui permettrait de perdre jusqu’à cinq livres par semaine.

En ce qui concerne les repas, je lui conseillerais de prendre le plus gros le midi. Le feu digestif étant plus actif entre 10 h et 14 h. Le repas du soir doit être plus léger et pris avant 19 h autant que possible.

Il est faux de prétendre qu’on doit manger plus le soir parce qu’on ne mangera pas avant le lendemain matin. Évidemment, pour les travailleurs de nuit, c’est autre chose. J’ai d’ailleurs une grande sympathie pour eux.

Je ne puis vous quitter sans vous donner la recette de ma potion magique à boire quand on fait de l’exercice : remplir une bouteille d’eau à moitié, et pour l’autre moitié, y mettre de l’eau de coco à laquelle on aura ajouté quelques cristaux de betteraves qui gonfleront. Moi j’en mets l’équivalent d’une cuillerée à soupe. Pour ceux qui veulent leur boisson plus sucrée, on peut ajouter un soupçon de sirop d’agave.

Je prédis à cette jeune fille qu’avec le temps, elle va devenir accro à l’exercice, et qu’elle risque de vouloir en ajouter d’autres. Car l’exercice, ça devient vite un mode de vie. Non seulement ça prend soin du corps, mais ça prend aussi soin de l’esprit. Comme le disait Coubertin : « Un esprit sain dans un corps sain ! » Vas-y un pas à la fois, ma belle fille. Tu iras très loin et tu seras fière de toi.

Ellen Donovan, Saint-Augustin-de-Desmaures

Je signale que tant le régime proposé que les résultats exposés dans votre lettre sont le fruit de votre expérience personnelle. Comme je ne suis spécialiste ni en nutrition ni en éducation physique, je ne me permettrai pas de les commenter. Surtout que ma recherche sur le sujet donne autant de réponses diverses que le sujet est vaste, et que les spécialistes s’opposent souvent sur le « quoi faire et ne pas faire », en partant des heures idéales pour manger, tout comme de l’importance que devrait prendre chaque repas dans une journée.

Une chose est sûre par contre : l’exercice physique ne peut qu’être un atout santé, même s’il ne résulte pas en une perte de poids aussi importante que celle que vous avez réalisée vous-même. J’espère que cette maman pourra au moins trouver la façon de motiver sa fille à amorcer ce virage dans sa vie. Car plus tôt il se fera, plus facilement elle en prendra l’habitude.