L’intelligence artificielle pour accroître l’accès aux soins oculaires

Le Québec envisage de recourir à la télémédecine et à l’intelligence artificielle pour améliorer l’accès aux soins oculaires, désengorger le réseau de la santé et faire des économies.

Le ministère de la Santé (MSSS) confirme qu'un appel d’offres a été lancé pour faire l’acquisition d’une plateforme de téléophtalmologie avec intelligence artificielle.

Selon la porte-parole Noémie Vanheuverzwijn, l’objectif est «de soutenir la mise en œuvre d’un programme provincial de soins virtuels en ophtalmologie».

Quelque 110 sites d’imagerie répartis dans «toute la province» offriraient des dépistages et des suivis, selon les documents d’appel d’offres.

Les professionnels de la santé pourraient effectuer à distance le diagnostic de plusieurs maladies, générant ainsi «des économies de temps ophtalmologue».

D’abord les diabétiques

On souhaite également mettre à profit l’intelligence artificielle, mais uniquement après une évaluation, «dans le futur et après utilisation sur une période suffisante de temps pour récolter de la donnée», précise Mme Vanheuverzwijn.

«L’intelligence artificielle facilitera le triage et la gradation de la sévérité de la maladie afin d’analyser les cas potentiellement suspects de façon prioritaire et éventuellement de ne soumettre que les cas ayant un potentiel de maladie aux ophtalmologues», prévoit-on

Le projet sera d’abord consacré au dépistage de la rétinopathie pour les patients diabétiques de type 2, une complication commune dans cette clientèle. Une deuxième phase prévoit de l’étendre au suivi du glaucome et de la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Détection précoce des maladies, meilleure couverture des régions éloignées, optimisation des ressources médicales, réduction des consultations médicales inutiles: plusieurs bénéfices sont évoqués dans l’appel d’offres et par le MSSS.

Des bémols

Appelée à réagir, l’Association des optométristes du Québec rappelle que ses 1600 membres réalisent déjà la «forte majorité» des dépistages de la rétinopathie diabétique.

Son président, le Dr Guillaume Fortin, pense que l’initiative du MSSS pourrait être «extrêmement utile et bénéfique pour des populations éloignées», mais émet des bémols concernant un déploiement qui se voudrait «mur à mur».

«L’optométriste va faire une évaluation qui est beaucoup plus complète alors que l’intelligence artificielle va faire une évaluation uniquement du fond de l’œil du patient», soulève-t-il.

«Notre peur, un peu, c’est que les patients diabétiques se fassent diriger vers ça et qu’ils se disent “je n’ai plus besoin de faire un examen complet de la vision”», dit-il, en insistant sur le fait que son organisation n’est pas «contre l’évolution».

Si l’appel d’offres est concluant, le Ministère évoque un horizon de quatre ans pour déployer le programme. Les coûts ne sont pas encore connus.

Il serait d’abord lancé dans onze sites d’imagerie existants, dont neuf sont situés en territoire cris et deux à Montréal.