MACH et les millionnaires de Québec pourraient reprendre les complexes locatifs du Groupe Huot

Le Groupe MACH et les millionnaires de Québec qui ont investi des sommes colossales dans le Groupe Huot pourraient bien se porter acquéreurs des complexes résidentiels locatifs érigés par le promoteur déchu Stéphan Huot.

• À lire aussi: «Il n’a plus rien»: c’est la fin de l’empire immobilier de Stéphan Huot

• À lire aussi: Groupe Huot: Airmedic se protège de ses créanciers

• À lire aussi: Débâcle du Groupe Huot: l’homme d’affaires Robert Giroux se dit l’objet d’une «campagne de salissage, d’intimidation et de menace»

Selon les informations obtenues par notre Bureau d’enquête, le Groupe MACH aurait signé une entente de principe il y a trois semaines afin de prendre possession de plusieurs immeubles locatifs représentant environ 650 M$ en actifs.

Acteur important de la scène immobilière dans la province, le Groupe MACH de Montréal possède déjà plusieurs immeubles de bureaux, commerciaux et résidentiels dans le quartier St-Roch et ailleurs à Québec, dont Place de la Cité et le Complexe Jules-Dallaire.

L’entreprise aurait comme partenaires les millionnaires de Québec, qui multiplient les démarches depuis la débâcle du Groupe Huot afin de sauver les quelque 220 M$ qu’ils ont investis dans les entreprises de Stéphan Huot, par l’entremise d’un intermédiaire.

Les immeubles visés –Les 7 Éléments, Les Diplomates, La Cité M, Les Façades du Mesnil, l’Ariela, le Consolata et Centre d’affaires Les Méandres – se trouvent actuellement sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Un séquestre a été désigné par le tribunal pour vendre ces bâtisses et rembourser les créanciers.

Une audience a d’ailleurs eu lieu avec le séquestre dans ce dossier, jeudi dernier, rendant ainsi publique l’existence de cette entente et de l’intérêt du Groupe MACH envers ces immeubles. Le dossier doit revenir devant le tribunal au cours des prochains jours.

Des mois de négociations

Selon des sources bien au fait du dossier, les discussions avec le Groupe Mach auraient débuté en mai dernier, à peine trois mois après la médiatisation de la débandade du Groupe Huot.

Depuis, Stéphan Huot a été dépossédé de la quasi-totalité de ses immeubles locatifs, qui sont tombés entre les mains de syndics ou de créanciers, révélait la semaine dernière notre Bureau d’enquête.

Au moment de mettre sous presse, ni le Groupe MACH ni le représentant légal des millionnaires de Québec n’avaient donné suite à nos demandes d’entrevue.

Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron