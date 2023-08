Maison Lavande complète son installation dans un nouveau complexe de 16 millions $

Construite au coût de 16 millions $, la nouvelle usine de la maison de parfumerie Maison Lavande lui permettra d’avoir le contrôle sur toutes ses opérations et d’augmenter sa productivité en prenant plus de clients en sous-traitance.

Maison Lavande intègre les locaux de sa nouvelle usine, La Fabrique des Filles, située dans le parc industriel de Saint-Eustache, depuis le printemps dernier. Le rodage des équipements faits sur mesure pour concevoir et conditionner ses produits de parfumerie est tout juste complété, explique Nancie Ferron, copropriétaire et vice-présidente de Maison Lavande.

Photo Geneviève Quessy

«On a fait fabriquer des machines de conditionnement sur mesure. C'est long à mettre à sa main, il faut beaucoup d'essais-erreurs, et ça demande beaucoup d'adaptation de la part de l'équipe, mais après cette période de rodage, on va être prêt à s'ouvrir à d'autres clients», explique-t-elle.

Fabriqués à partir de ses plants

La majeure partie des produits de beauté et d'entretien ménager de Maison Lavande fabriqués à la nouvelle usine sont faits à partir des 100 000 plants de lavande cultivés dans ses champs, situés à 7 km de là. L'entreprise réalise également des produits en sous-traitance pour d'autres entreprises, à raison de 20% de sa production.

Photo Geneviève Quessy

«Des laboratoires de la taille du nôtre, il n'y en a pas beaucoup et c'est très recherché. Les autres sont très gros, et prennent des contrats avec un minimum de produits à faire, ou encore très petits», détaille Nancie Ferron.

Les locaux de la nouvelle usine de 64 000 pieds carrés, construite au coût de 16 millions $, accueillent désormais les bureaux administratifs de l'entreprise, le laboratoire, les espaces de fabrication et de conditionnement de produits et la boutique en ligne.

Épuré, illuminé par de grandes fenêtres, équipé d'un immense bar à café central et d'un jardin de cactus, le bâtiment a été pensé par l'architecte Jean-François Dupuis et la designer d'intérieur Marie-Eve Issa pour qu'il soit agréable d'y travailler pour la quarantaine d'employés, en majorité des femmes, explique Nancie Ferron.

«Il y a des fenêtres partout qui donnent sur les champs environnants, même dans les entrepôts. Pour des gens qui ont l'habitude de travailler en usine, ça change une vie», se réjouit l'entrepreneure.

Photo Geneviève Quessy

Fondée en 2009

Depuis la fondation de Maison Lavande en 2009, par Nancie Ferron et son conjoint, Daniel Joannette, aujourd'hui vice-présidente et président, leur rêve de créer une grande maison de parfumerie se réalise. Leurs deux filles, Marjolaine et Florence, impliquées dans l'entreprise depuis une dizaine d'années, sont devenues actionnaires en 2020, Marjolaine étant cheffe de marque et vice-présidente aux communications et Florence, directrice générale des deux entreprises.

En plus d'être vendus en ligne et à la ferme, les produits de Maison Lavande sont offerts dans six boutiques: à Laval, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Saint-Bruno, à Chicoutimi et à Québec. «Ouvrir une boutique à Montréal pourrait être dans nos prochains projets», confie Nancie Ferron.