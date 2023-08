Maxime Landry souligne les 20 ans depuis le suicide de son père

Dans une longue publication Facebook, le chanteur Maxime Landry s’ouvre en revenant sur un moment troublant et marquant de sa vie; le jour où son papa s’est enlevé la vie.

Maxime Landry souligne aujourd’hui les 20 années passées depuis le suicide de son père, Bertrand. «Il y a peut-être quelqu’un aujourd’hui qui a besoin de l’entendre et de s’accrocher au fait qu’il n’y a rien de plus douloureux pour un enfant que de perdre son père ou sa mère», écrit-il.

«Le 28 août 2003, je me suis levé sans savoir que c’était la dernière journée de mon adolescence», écrit celui qui n’était alors âgé que de 16 ans. Il explique avoir tout de suite su que quelque chose de grave était survenu lorsqu’il a vu sa cousine Isabelle arriver. «J’ai tout de suite su que je ne te verrais plus jamais», écrit le chanteur de 36 ans.

Le grand gagnant de Star Académie en 2009 regrette de ne pas avoir dit «je t’aime» à son père avant de partir de la maison ce jour-là. «J’étais encore un adolescent. Je l’aimais en silence... Mon pilier [...] Comme je l’ai cru, quand il m’a dit qu’il allait bien...»

Vingt ans après le drame, il n’y a pas un jour qui passe sans que le chanteur pense à son père.

«Et si je vous en parle, ce n’est pas parce que ça me fait plaisir de raconter ma vie et de replonger dans cette période douloureuse là», dit-il en soulignant qu’il espère aider ne serait-ce qu’une seule personne qui vivrait ce genre de moment difficile.

«Bertrand, je t’aime. Et je vais juste terminer en disant à ma mère que je l’aime. Même si je ne suis plus un adolescent, je l’aime trop souvent en silence, encore aujourd’hui», conclut-il en publiant une photo de son père et lui tout jeune.

En 2015, Maxime Landry a publié son premier roman, Journal d’un disparu, dans lequel il relate l’histoire et le destin de son père, qui a sombré dans la dépression. Un roman qu’il a écrit pour exorciser la douleur liée au suicide de son père, qui n’avait alors que 42 ans.