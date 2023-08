Meghan Markle sera-t-elle au Royaume-Uni pour le 1er anniversaire de la mort d'Elizabeth II?

Meghan Markle et le prince Harry seront aux Invictus Games qui se dérouleront cette année à Düsseldorf, en Allemagne, du 9 au 16 septembre.

Harry sera, selon People, présent toute la durée des épreuves, alors que Meghan Markle viendra « l’y rejoindre après le lancement » des jeux.

Les Invictus Games ont été créés par le prince Harry sur le modèle des jeux américains Les Warriors Games. Ce sera la sixième édition de cette compétition pour soldats et vétérans de guerre blessés et personnes en situation de handicap. La présence du couple à ces jeux est traditionnelle et largement commentée.

Mais ce qui sera aussi commenté cette année, c’est l’absence probable de la duchesse de Sussex aux côtés du prince Harry à Londres, le 7 septembre pour la cérémonie annuelle de remise des prix de WellChild, une organisation caritative pour les enfants gravement malades, dont il est le parrain depuis quinze ans et dont il continue à s’occuper malgré son retrait de ses activités royales en 2020. Les commentaires iront bon train surtout parce que cette date correspond à la veille de l’anniversaire de la mort de la reine Elizabeth II. Même si l’on ne sait pas si Harry verra sa famille, l’absence de sa femme lui en donne plus facilement la possibilité.

Selon Page Six, Meghan Markle aurait prétexté des engagements pour ses deux enfants, Archie et Lilibet, pour retarder sa venue en Europe.