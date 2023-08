Millie Bobby Brown révèle le secret de sa bague de fiançailles

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi ont connu un coup de foudre.

L'actrice de Stranger Things a évoqué ses fiançailles avec le fils de la rockstar Jon Bon Jovi. Elle a révélé que le jeune homme de 21 ans avait demandé à sa mère, Kelly Brown, de l'accompagner pour acheter une bague, avant qu'elle ne lui offre l'une de ses propres bagues en diamant.

« J'ai toujours aimé cette bague, elle m'a toujours attirée, alors elle l'a donnée à Jake, a déclaré la star de 19 ans au Sunday Times. Ils étaient de mèche pour la demande en mariage. J'adore le fait de pouvoir toujours garder un peu de ma mère avec moi. »

La comédienne a également confié qu'elle avait eu une connexion instantanée avec son nouveau fiancé. Et c’est aussi vers sa mère qu’elle s’était tournée pour lui livrer ses sentiments peu après leur rencontre.

« Il m'intéressait et je voulais en savoir plus. Dès que nous avons parlé, j'ai su qu'il ferait partie intégrante de ma vie, a-t-elle expliqué. J'ai couru voir ma mère et je lui ai dit : "Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup !!" Après notre rencontre, nous avons su que nous ne voulions plus jamais nous quitter. »

Millie Bobby Brown a ajouté que les gens ont tendance à trop réfléchir aux moments de la vie, mais que la seule chose qui avait du sens pour elle était d'être avec l'acteur et mannequin. Le couple a commencé à se fréquenter en 2021 et a annoncé ses fiançailles en avril de cette année.