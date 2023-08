Montréal aura son club de la PWHL

C’est maintenant confirmé, la nouvelle ligue féminine de hockey professionnelle, la PHWL, aura une équipe à Montréal.

En plus de la métropole, les villes de Toronto, Ottawa, New York, Boston et Minnesota ont été retenues.

L’annonce officielle aura lieu mardi, mais la nouvelle a été ébruitée lundi en soirée lorsque la PHWL a créé des comptes X (anciennement Twitter) pour les «six originales».

Selon le journaliste Jeff Marek de Sportsnet, le repêchage aura lieu le 18 septembre à Toronto. Il sera composé de 15 rondes. Chaque formation pourra signer trois joueuses entre le 1er et le 10 septembre.