Nouvelle grille tarifaire à l’aéroport de Québec: 97 cases de stationnement de courte durée disponibles à l'automne

Les automobilistes qui se rendent à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec pour accompagner ou aller chercher quelqu’un auront accès d’ici novembre à un stationnement de courte durée «à tarif réduit».

Ce nouvel aménagement, qui est en cours de réalisation, fait suite à une demande de la clientèle, a expliqué Marie-Noëlle Simard, directrice principale Bureau de projets et infrastructures.

«Nous avons mis une tarification qui est avantageuse pour ceux qui doivent occuper un stationnement de courte durée à proximité du terminal», a-t-elle indiqué.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Ce stationnement comprendra 97 cases. Il sera situé au pied de la tour de contrôle, en face des arrivées internationales.

Exemples de tarifs

En guise d’exemple, il en coûtera 8$ pour utiliser le stationnement de courte durée pour une période de 15 à 29 minutes par rapport à 15$ pour le stationnement de surface extérieur et 18$ pour le stationnement étagé (haute saison), lorsque ce nouveau stationnement sera ouvert.

Autre exemple, si vous prévoyez garer votre voiture dans le stationnement de courte durée pour une période variant de 30 à 59 minutes, il vous en coûtera 20$, contre 24$ pour le stationnement extérieur et 30$ pour le stationnement étagé.

De manière générale, le tarif pour le stationnement de courte durée variera de 5$ à 45$, selon la durée d'utilisation.

Pour l’aéroport, ce nouveau produit sera «avantageux par son coût» et sa proximité avec l’aérogare pour les personnes qui sont stationnées moins d’une heure.

Agrandissement

L’aéroport profite de ces travaux pour agrandir également le stationnement de surface extérieur afin d’ajouter 153 cases supplémentaires pour répondre à la demande au cours des prochaines années.

«C’est très onéreux construire des stationnements. Donc, on veut soulager les infrastructures pour laisser la place aux gens qui vont rester longtemps. Le but est d’offrir les bons produits pour les bons usages», a ajouté Mme Simard.

Seuil de la piste 29

Par ailleurs, l’aéroport effectue des travaux majeurs au seuil de la piste 29 qui est considérée comme une piste secondaire utilisée surtout par des plus petits appareils.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«Ce sont des investissements qui étaient prévus pendant la pandémie. Toutefois, en raison de l’effet que la pandémie a eu sur nos liquidités nous avons dû réduire nos sorties d’argent. Donc, nous avons repoussé dans le temps les travaux du seuil 29. On a fait de l’entretien ponctuel pour pouvoir maintenir l’installation sécuritaire en tout temps», a expliqué Mme Simard.

Maintenant, les travaux consistent entre autres à refaire les systèmes de drainage, la fondation granulaire et le revêtement de surface.

«La structure de chaussée date de 1960», a souligné Mme Simard.

Les travaux vont durer environ trois mois. La réfection de cette infrastructure est évaluée à «plusieurs millions de dollars», en plus des «quelques millions» pour les stationnements. En tant qu’organisme à but non lucratif privé, l’aéroport ne dévoile ni les prix ni les budgets de ses projets.