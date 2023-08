Partielle dans Jean-Talon: Duhaime se concentre plutôt sur le comté d’Éric Caire

Conscient que les conservateurs ont peu de chance de l’emporter dans Jean-Talon, Éric Duhaime compte se servir de cette élection partielle pour avoir la tête du ministre Éric Caire, et éventuellement se présenter lui-même dans La Peltrie.

«La population de Québec, là où elle veut une élection partielle, ce n’est pas dans Jean-Talon, c’est dans La Peltrie. Il va falloir le rappeler à tout le monde, tous les jours», a lancé le chef conservateur lors de la présentation de son candidat dans Jean-Talon, lundi.

Il s’agit de Jesse Robitaille, un jeune de 24 ans originaire de Calgary mais résidant à Québec depuis 2017. Il se présente pour «défendre la ville de Québec contre l’aberrant projet de tramway».

Photo : Gabriel Côté, Agence QMI

Ce sera d’ailleurs le principal cheval de bataille des conservateurs au cours des prochaines semaines, avec l’abandon du projet de troisième lien autoroutier par le gouvernement Legault, alors même qu’il promettait de le réaliser en campagne électorale l’année dernière – un «mensonge éhonté», selon Éric Duhaime.

«On sait maintenant que la CAQ nous a menti en pleine face en campagne électorale en toute connaissance de cause, elle recrutait même des candidats péquistes en disant à ces gens-là que de toute façon le troisième lien après l’élection ils allaient sacrer ça aux vidanges», a-t-il déclaré, en faisant référence au fait que le candidat du PQ pour la partielle, l’avocat Pascal Paradis, est passé près de porter les couleurs de la CAQ l’an dernier.

Les yeux rivés sur La Peltrie

Mais même s’il a un candidat et qu’il fera campagne, Éric Duhaime ne se fait pas d’illusions sur les chances de son parti dans Jean-Talon, et il rappelle lui-même qu’il s’agit de la seule circonscription dans la région de Québec où les conservateurs ont terminé au cinquième rang au dernier scrutin.

C’est pourquoi l’attention du chef du Parti conservateur du Québec est ailleurs, dans le comté du ministre Éric Caire.

«J’ai déjà dit qu’on allait aller jusqu’au bout dans La Peltrie, on continue d’amasser des signatures pour exiger la démission du député de La Peltrie, et j’ai l’intention de me présenter dans cette circonscription-là», a-t-il affirmé.

Puis quand une journaliste lui a demandé ce qu’il fera si son souhait ne devient jamais une réalité, Éric Duhaime a répondu qu’il «va voir ce qui va se passer».

«Moi, j’ai encore confiance. J’ai confiance que la pression est très forte», a-t-il ajouté aussitôt. Selon le chef conservateur, Éric Caire serait devenu un «député fantôme». «Il n’est plus capable d’aller dans des activités, on ne le voit plus dans la circonscription.»

Bisbille

Questionné au sujet du départ de la directrice générale de son parti et des conflits que cela a éveillé au sein de l’organisation, Éric Duhaime a rétorqué que c’est au président du parti de répondre aux «questions de gestion interne».

Le 23 août dernier, l’Agence QMI révélait que le PCQ a rompu les liens avec sa directrice générale, Louise Soucy, quelques mois seulement après son arrivée en poste. Des sources ont indiqué que le climat de travail s’était détérioré sous sa gouverne, mais le parti soutient que «la décision s’est prise d’un commun accord».

Le lendemain, d’anciens candidats du PCQ très en vue ont pris la défense de Mme Soucy contre certaines «mauvaises langues» qu’elle avait «repérées» et commencé à exclure du parti.