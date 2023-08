Première année d'une reconstruction: voici les 15 nouveaux visages chez les Remparts

Il y a un prix pour gagner dans la LHJMQ, et gageons que les Remparts de Québec ne le regrettent pas lorsqu'ils regardent le trophée Gilles-Courteau et la Coupe Memorial qu'ils ont remporté en juin dernier.

Mais il doit inévitablement y avoir un «après». Après deux saisons dominantes dans le circuit Cecchini, les Diables rouges entament une ère de renouveau alors que 15 nouveaux joueurs se grefferont à l'alignement de l'équipe. Dimanche, le nouveau directeur général de l'équipe, Simon Gagné, ainsi que son nouvel entraîneur-chef, Éric Veilleux, ont complété l'édition 2023-2024 des Diables rouges. Un alignement bien différent de celui des dernières années alors que l'équipe ne comptera pas sur des Zachary Bolduc, James Malatesta, Théo Rochette ou Nathan Gaucher pour remplir le filet, soir après soir.

En bas de peloton?

Même s'ils ne compteront pas sur un alignement «Coupe Memorial» cette saison, les Remparts comptent encore tout de même sur quelques éléments importants qui aideront l'équipe à se tenir la tête hors de l'eau en première moitié de saison. Les Mikaël Huchette, Charles Savoie, Kassim Gaudet et Vsevolod Komarov ont notamment été impliqués de près dans les deux conquêtes de l'an dernier et ils apporteront un leadership fort important au sein de cette formation qui comptera sur un joueur de 16 ans (Xavier Lebel), quatre de 17 ans et sept de 18 ans.

Ils ont aussi décidé de garder dans l'entourage de l'équipe les joueurs de 20 ans Daniel Agostino et Thomas Darcy, même s'ils ne seront pas des joueurs réguliers, les trois postes étant occupés par Huchette, Savoie et un nouveau venu, le défenseur Simon Maltais. Opéré à un genou en juillet, Darcy voit sa saison compromise de toute façon. De son côté, Agostino encadrera les jeunes de l'équipe et pourra venir en aide en cas de blessure ou, après les Fêtes, advenant que quelques vétérans soient transigés ailleurs.

«Je veux une équipe qui va être le fun à regarder et compétitive. Défensivement, on va être une très bonne défensive, mais c'est en attaque qu'il faudra la mettre dedans», reconnaissait Simon Gagné la semaine dernière.

Il ne faut donc peut-être pas s'attendre à une hécatombe jusqu'aux transactions de décembre. À partir de là, ça pourrait se compliquer. Mais c'est ça, le cycle du hockey junior.

Le début d'une nouvelle ère

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Les Remparts débuteront avec 24 joueurs, dont 15 sont des nouveaux visages. Nous vous les présentons, un à un, question que vous puissiez les connaître un peu mieux en attendant le premier match de la saison régulière, le 23 septembre prochain.

Attaquants

Mikaël Huchette, Ailier droit, 20 ans

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Les amateurs des Remparts ont appris à connaître Huchette au cours des dernières saisons, lui qui entamera sa quatrième campagne dans l'uniforme des Diables rouges. Huchette aura un rôle prédominant avec la jeune formation de Québec et est un candidat logique pour porter le «C» de capitaine.

Charles Savoie, Ailier gauche, 20 ans

JOHN MORRIS / AGENCE QMI

Tout comme Huchette, Savoie est un autre attaquant qui était aux premières loges pour vivre les deux conquêtes de l'équipe l'an dernier. Au sein d'une formation qui aurait peut-être des difficultés à marquer des buts certains soirs, les habiletés de l'ailier gauche seront les bienvenues.

Kassim Gaudet, Ailier gauche, 19 ans

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUÉBEC

La progression de Gaudet a été fulgurante la saison dernière alors qu'il a débuté la saison en tant que joueur de soutien pour la conclure comme un pilier de l'attaque des Remparts, inscrivant plusieurs buts importants en séries et à la Coupe Memorial. Les Diables rouges espèrent qu'il poursuive sur sa lancée.

Andrew Gweon, Centre, 19 ans

John Morris / Agence QMI

Gweon a peu joué en séries l'an dernier en raison de l'énorme profondeur en attaque des Remparts, mais il avait rendu de fiers services à l'équipe en cours de saison, notamment dans un rôle sur les deux derniers trios de l'équipe et en désavantage numérique. Maintenant, la voie est ouverte pour qu'il s'impose parmi les joueurs réguliers et importants de l'équipe.

Zachary Marquis-Laflamme, Ailier droit, 19 ans

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Marquis-Laflamme est un autre joueur qui a écopé lors de la deuxième moitié de saison l'an dernier après que les Remparts eurent ajouté quelques pièces importantes à leur puzzle. Comme Gweon, il se voit maintenant offrir la chance de démontrer qu'il peut prendre un rôle plus important cette saison.

Carl-Anthony Massé, Centre, 19 ans

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Massé était un joueur affilié des Remparts l'an dernier. Il a disputé deux matchs en début de saison alors que plusieurs joueurs étaient partis dans des camps professionnels, puis est aussi venu dépanner quatre fois au mois de décembre. En tant que joueur de 19 ans, il obtient son premier poste dans la LHJMQ.

Charles-Olivier Villeneuve, Ailier gauche, 19 ans

Les Remparts ont fait l'acquisition de Villeneuve au courant de l'été en retour d'un choix de septième ronde. Il avait préalablement passé deux saisons avec les Cataractes de Shawinigan, inscrivant entre autres 11 points en 41 matchs la saison dernière.

Pier-Étienne Cloutier, Ailier gauche, 18 ans

Cloutier a disputé 16 matchs avec les Remparts l'an dernier, en première moitié de saison, avant d'être renvoyé aux Condors du Cégep de Beauce-Appalaches après la période des transactions de Noël. Pour ce que ça vaut, le longiligne ailier de 6 pi 4 po et 196 lb vient au premier premier rang des compteurs de l'équipe en présaison, avec cinq points en trois parties.

Antoine Dorion, Centre, 18 ans

Arrivé au camp comme joueur invité, Dorion a finalement réussi à se tailler une place avec l'équipe. Le Franco-Ontarien est le fils du directeur général des Sénateurs d'Ottawa, Pierre Dorion. On le décrit comme un joueur fiable dans toutes les situations.

Dalan Grubissa, Ailier gauche, 18 ans

Natif de Québec, Grubissa avait été invité comme agent libre la saison dernière par les Remparts qui lui avaient par la suite fait signer un contrat. L'an dernier, à 17 ans, il a récolté 24 points en 39 matchs avec le Blizzard du Séminaire Saint-François, au niveau M18 AAA.

Nathan Plamondon-Michaud, Ailier droit, 18 ans

L'attaquant natif de Québec a été l'une des belles surprises du dernier camp d'entraînement des Remparts. Joueur invité, après avoir passé la dernière saison avec les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches au niveau junior AAA, il est parvenu à se tailler une place avec les Remparts. Il a inscrit trois points en quatre parties préparatoires.

Justin Duval, Ailier droit, 17 ans

Choix de cinquième ronde des Remparts en 2022, Duval est un grand ailier de 6 pi 5 po qui a passé la dernière saison au niveau M18 AAA avec les Vikings de Saint-Eustache. En 31 matchs l'an dernier, il a récolté 23 points.

Nathan Plouffe, Ailier gauche, 17 ans

L'attaquant de 6 pi 2 po et 196 lb a récolté 15 points en 34 matchs l'an dernier avec le Phénix du collège Esther-Blondin M18 AAA. Il a été le huitième choix après Duval en cinquième ronde du repêchage de 2022.

Xavier Lebel, Ailier droit, 16 ans

Lebel a probablement été la plus belle surprise du dernier camp d'entraînement. Il sera le seul joueur de 16 ans de l'équipe, et ce, même s'il a été un choix de septième ronde au dernier repêchage. Un joueur que les amateurs des Remparts apprendront rapidement à aimer, selon Simon Gagné.

Défenseurs

Simon Maltais, défenseur gaucher, 20 ans

Maltais a été acquis de l'Océanic de Rimouski l'été dernier dans la transaction qui a envoyé Charle Truchon dans le Bas-Saint-Laurent. Longiligne arrière de 6 pi 5 po et 191 lb, il sera appelé à jouer d'importantes minutes sur, possiblement, la première paire complétée par Vsevolod Komarov.

Vsevolod Komarov, défenseur droitier, 19 ans

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Simon Gagné n'a pas hésité à mentionner que Komarov serait le meilleur défenseur de la LHJMQ en 2023-2024. Qu'il s'agisse d'une tactique pour faire augmenter sa valeur ou pas, il n'en reste pas moins qu'il était l'un des meilleurs arrières de l'équipe championne de la Coupe Memorial l'an dernier. Un an plus vieux, il sera l'un des joueurs les plus difficiles à affronter dans le circuit.

Antoine Michaud, défenseur droitier, 19 ans

Les Remparts ont fait l'acquisition de Michaud l'été dernier en retour d'un autre défenseur, Samuel Lachance. Il avait passé ses deux premières saisons dans la LHJMQ avec les Olympiques de Gatineau, qui en avaient fait leur choix de huitième ronde en 2021.

Jack Moffat, défenseur gaucher, 18 ans

Moffat sera l'un des deux joueurs ontariens qui se sont taillé une place avec les Remparts après s'être présentés au camp comme joueurs invités, avec Antoine Dorion. À 6 pi 5 po et 209 lb, il ajoutera encore plus de muscle à une brigade défensive qui s'annonce colosse.

Leyton Stewart, défenseur droitier, 18 ans

Choix de huitième ronde des Remparts en 2021, Stewart a lui aussi fait partie des belles surprises du dernier camp d'entraînement. Il est le frère de la gardienne Rhyah Stewart qui a fait sensation le 25 août dernier en étant parfaite sur 24 lancers à son premier match avec les Eagles du Cap-Breton.

Mathieu Wener, défenseur gaucher, 18 ans

FRÉDÉRIC MARCOUX/AGENCE QMI

Wener a vécu toutes sortes d'embûches depuis son arrivée avec les Remparts. Les blessures l'ont la plupart du temps empêché de s'établir avec l'équipe, sans compter le fait qu'il n'y avait que très peu de places disponibles à la défense lors des deux dernières saisons. Il a maintenant la chance de s'établir dans le top 4.

Bruno Jalasti, défenseur droitier, 17 ans

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Choix européen des Remparts l'été dernier, le Finlandais de 17 ans a démontré des flashs offensifs intéressants lors du camp d'entraînement. Le jeu défensif reste à peaufiner, mais les Diables rouges ont un projet intéressant entre les mains.

Vincent Murray, défenseur gaucher, 17 ans

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Murray est le deuxième plus jeune défenseur des Remparts en âge, mais pas en expérience. Belle surprise du camp l'an dernier, il avait débuté la saison avec les Remparts avant d'être retourné au niveau M18 AAA lors de la période des Fêtes. Les Remparts l'avaient ensuite rappelé pour qu'il vive de l'intérieur le parcours de championnat.

Gardiens

Quentin Miller, 19 ans

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Adjoint à William Rousseau la saison dernière, le filet des Remparts appartient maintenant à Quentin Miller, qui tentera de prouver que le Canadien de Montréal a bien fait de le réclamer en quatrième ronde du dernier repêchage. Miller n'a que 20 matchs d'expérience derrière la cravate dans la LHJMQ et devra prouver qu'il peut faire partie des meilleurs gardiens du circuit.

Louis-Antoine Denault, 17 ans

Denault a été cité en compagnie de Xavier Lebel parmi les deux joueurs ayant causé la plus grande surprise au dernier camp d'entraînement. Peu de gens s'attendaient à ce que ce joueur invité réussisse à convaincre l'état-major qu'il était l'homme de la situation pour épauler Miller devant le filet. Tout un tour de force pour l'homme masqué format géant de 6 pi 7 po et 191 lb.