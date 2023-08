Région de Québec: près de 80 enseignants et 400 éducatrices recherchés à quelques heures de la rentrée

À quelques heures du retour en classe, il manque près de 80 enseignants dans les écoles de la région de Québec et plus de 400 éducatrices de service de garde, une situation qui s’est améliorée au cours des derniers jours, mais qui demeure pire que l’an dernier.

Dans la semaine du 14 août, il manquait 270 enseignants à temps plein et à temps partiel dans les quatre centres de services de Québec et Lévis, selon les données rendues publiques la semaine dernière par le ministère de l’Éducation, pour un total de 8558 dans l’ensemble de la province.

Le blitz intensif de recrutement des derniers jours a donné des résultats puisque lundi, il ne restait qu’une soixantaine de postes à pourvoir dans ces quatre mêmes centres de services (voir plus bas), où une majorité d’élèves seront de retour en classe mardi.

Dans l’ensemble des écoles publiques québécoises, il reste désormais 1829 postes d’enseignants vacants, a indiqué lundi le ministère de l’Éducation.

La situation demeure toutefois pire qu’à pareille date l’an passé. Au centre de services de la Capitale, huit enseignants à temps plein sont toujours recherchés, dont trois titulaires de classe au primaire, en plus d’une vingtaine à temps partiel. Des suppléants seront présents dans ces classes lors de la rentrée des élèves mardi.

L’an dernier, lors du retour en classe, tous les postes réguliers à temps plein avaient été pourvus dans les écoles de ce centre de services.

Au centre de services des Découvreurs, où il n’y avait aucun poste vacant l’an dernier, sept enseignants manquent toujours à l’appel. Une situation qui n’augure rien de bon pour l’année à venir, selon le Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives.

«Le recrutement semble plus difficile que l’an passé. On va être sur la corde raide toute l’année», lance son président, Martin Hogue, qui représente les profs des centres de services des Découvreurs et des Navigateurs.

Encore une fois cette année, les centres de services devront avoir recours à des enseignants non qualifiés pour combler les chaises vides, souligne-t-il.

«Déjà l’an passé, aux Navigateurs, il y en avait beaucoup. Là, on n’a pas encore idée de l’ampleur du phénomène», affirme M. Hogue.

Plusieurs profs non légalement qualifiés sont toutefois des étudiantes en enseignement qui en sont à leur dernière année de baccalauréat, ou encore des gens qui ont commencé une formation pour enseigner, rappelle-t-il.

Services de garde

Le nombre de postes vacants est toutefois beaucoup plus élevé dans les services de garde: on en comptait 413 dans les quatre mêmes centres de services lundi, dont 214 uniquement aux Premières-Seigneuries.

La situation évolue toutefois rapidement, précise-t-on. «Au cours de la journée, plusieurs postes ont déjà été comblés», indique le service des communications de ce centre de services.

Or la situation est indéniablement pire que l’an dernier, affirme Éric Gagné, président du syndicat des employés de soutien des Premières-Seigneuries.

Le manque de personnel risque d’alimenter un cercle vicieux, ajoute-t-il, puisque le nombre plus élevé d’enfants dans les groupes pourrait pousser davantage d’éducatrices à abandonner en cours de route.

«Les gens vont s’épuiser et les éducatrices craignent que l’hécatombe arrive» d’ici quelques mois, lance M. Gagné.

Aux Découvreurs, la situation est comparable à celle de l’année dernière, affirme le président du syndicat qui représente les employés de soutien, Stéphane Rostin-Magnin.

«Le problème, de notre côté, c’est la rétention», affirme-t-il.

Depuis août 2022, 140 employés de soutien ont remis leur démission, indique-t-il.

Nombre de postes vacants dans les écoles de la région de Québec*

Capitale

Enseignants

8 à temps plein (3 au primaire et 5 au secondaire)

20 à temps partiel (primaire et secondaire)

(comparativement à 136 dans la semaine du 14 août)

Éducatrices en service de garde

90 (majoritairement à temps partiel)

Premières-Seigneuries

Enseignants

4 à temps plein (au secondaire)

19 à temps partiel (au primaire et au secondaire)

(comparativement à 47 dans la semaine du 14 août)

Éducatrices en service de garde

214 (majoritairement à temps partiel)

Découvreurs

Enseignants

2 à temps plein (au secondaire)

5 à temps partiel (primaire et secondaire)

(comparativement à 132 dans la semaine du 14 août)

Éducatrices en service de garde

60 (majoritairement à temps partiel)

Navigateurs

Enseignants

1 à temps plein (au secondaire)

20 à temps partiel (au primaire et au secondaire)

(comparéativement à 55 la semaine du 14 août)

Éducatrices en service de garde

49 (majoritairement à temps partiel)

*Données en date du lundi 28 août