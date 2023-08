Sabres: Devon Levi a du chemin à parcourir, selon cet ancien gardien

L’ex-gardien québécois Martin Biron sait ce que ça prend pour vivre une longue carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et s’il apprécie ce que le jeune Devon Levi a montré jusqu’à maintenant, il croit que la recrue a encore des croûtes à manger.

Acquis des Panthers de la Floride en juillet 2021, Levi a disputé ses premiers matchs dans le circuit Bettman en fin de saison dernière après avoir excellé au sein des rangs universitaires. Déjà, le gardien de l’année dans la NCAA en 2022-2023 a impressionné plusieurs observateurs à Buffalo grâce à ses habiletés. Cependant, Biron estime qu’il a beaucoup à prouver.

«Quand il est arrivé tard dans la campagne, j’ai vu un gardien très talentueux ayant des attributs physiques incroyables et affichant une vitesse sur ses pieds sublime. Pour son âge [21 ans], il est très mature. Il y a des ajustements à apporter à son jeu. Lorsque vous constatez que le niveau que vous atteignez est plus élevé, vous devez être davantage en contrôle», a commenté l’ancien Sabre au site NHL.com relativement au natif de Dollard-des-Ormeaux.

«C’est ce qui a permis aux [Andrei] Vasilevskiy, [Igor] Shesterkin, [Juuse] Saros et [Connor] Hellebuyck de se démarquer; ils semblent toujours en pleine maîtrise malgré leurs styles différents. Levi était parfois hors de contrôle l’an passé», a-t-il considéré.

Pourra-t-il répondre?

Au cours de son entrevue avec le site de la LNH, Biron a affirmé que Buffalo représente à ses yeux une formation qui devrait se rendre en séries. Toutefois, il a voulu mettre un bémol sur le portrait devant le filet. Les Sabres misent aussi sur Eric Comrie et Ukko-Pekka Luukkonen, et tout comme Levi, leur expérience dans la LNH est plutôt limitée. Ce manque pourrait-il faire mal à l’équipe qui a joué en éliminatoires pour la dernière fois au printemps 2011?

«J’ai dit qu’ils sont un club de séries, mais il est juste de préciser que le point d’interrogation se situe à cette position. Ces gardiens ont-ils un excellent potentiel? Absolument. Mais est-ce de l’inconnu présentement? Tout à fait», a-t-il dit.

Si la direction souhaite aider ses hommes masqués, elle aurait intérêt à surveiller une autre problématique, d’après l’ex-numéro 43.

«L’un des aspects de leur jeu qui doivent être améliorés, c’est la défense, selon Biron. Vous ne pouvez pas concéder autant d’occasions de marquer à forces égales comme ce fut le cas la saison dernière. Ils possèdent plus de talent que la plupart des formations. Donc, s’ils peuvent réduire les chances de compter à leurs dépens, [ils gagneront], car on sait qu’ils marqueront des buts. Ils l’ont fait en fin de calendrier et ont trouvé une nouvelle manière de gagner des matchs. C’est ce qu’ils doivent réussir cette année.»